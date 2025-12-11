Ngày 11/12: Giá cao su ở các sàn giao dịch châu Á biến động trong biên độ hẹp

Giá cao su hôm nay (11/12) ở các sàn giao dịch châu Á biến động trong biên độ hẹp, có sự thận trọng ở các kỳ hạn gần; hợp đồng tương lai kỳ hạn xa hơn nhích nhẹ nhờ có nhịp hồi phục kỹ thuật. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ở mức ổn định.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 đi ngang mức 55,5 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 giảm 0,3% (1 Yên) về mức 322 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,5% (70 Nhân dân tệ) về mức 15.040 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 giao dịch gần nhất ở mức 171 cent Mỹ/kg, giảm 0,1%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản kỳ hạn xa hơn nhích nhẹ trở lại, đánh dấu phiên đi lên thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi đà phục hồi kỹ thuật sau đợt giảm mạnh tuần trước, dù tình trạng thời tiết bất ổn tại các vùng sản xuất trọng điểm vẫn gây áp lực thị trường.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5/2026 trên Sở giao dịch Osaka (OSE) TRB1 tăng 0,06% lên 327,6 Yên (2,10 USD)/kg, sau khi giảm 5,1% trong tuần trước.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 RSS31 giảm 0,76% xuống 14.985 Nhân dân tệ (2.119,46 USD)/tấn. Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1/2026 (SHBRv1) mất 0,48% còn 10.450 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.