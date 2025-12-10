Ngày 10/12: Giá cao su Nhật Bản hồi phục, trong nước đi ngang

Giá cao su Nhật Bản hôm nay (10/12) nhích lên nhờ giá dầu mạnh hơn và kỳ vọng châu Âu sẽ hỗ trợ ngành ô tô. Trong nước, giá cao su tiếp tục đứng vững tại nhiều doanh nghiệp lớn như Phú Riềng, Bình Long, Bà Rịa và MangYang, với mức thu mua mủ nước phổ biến 403 - 422 đồng/TSC.

Giá cao su Nhật Bản hôm nay nhích lên nhờ giá dầu mạnh hơn. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 2% (1,4 Baht) xuống mức 55,5 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 0,1% (0,2 Yên) lên mức 323 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,2% (30 Nhân dân tệ) lên mức 15.110 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM của Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 được giao dịch lần cuối ở mức 171,7 cent Mỹ/kg, tăng 0,1%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay tăng nhẹ, được thúc đẩy bởi diễn biến giá dầu ổn định hơn và kỳ vọng Liên minh châu Âu sẽ sớm công bố các biện pháp hỗ trợ ngành ô tô trong bối cảnh nhu cầu xe điện giảm tốc.

Hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sở giao dịch Osaka (OSE) tăng 2 Yên, tương đương 0,61% lên 327,4 Yên (2,11 USD)/kg.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 giảm nhẹ 5 Nhân dân tệ xuống 15.065 Nhân dân tệ/tấn, trong khi hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1/2026 được giao dịch sôi động nhất tăng 75 Nhân dân tệ lên 10.530 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.