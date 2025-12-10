Ngày 10/12: Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (10/12) tiếp tục giảm gần 1% khi giới đầu tư tập trung vào tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine và chờ đợi quyết định lãi suất mới của Fed. Cụ thể, giá dầu Brent giảm 0,43 USD/thùng, tương đương 0,69%; giá dầu WTI giảm 0,51 USD/thùng, tương đương 0,87%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm gần 1%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 9/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,43 USD/thùng, tương đương 0,69%, xuống còn 62,06 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,51 USD/thùng, tương đương 0,87%, xuống còn 58,37 USD/thùng.

Cả hai loại dầu đều giảm hơn 1 USD/thùng vào ngày thứ Hai, sau khi Iraq khôi phục sản xuất tại mỏ West Qurna-2 của Lukoil, một trong những mỏ lớn nhất thế giới.

Thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga có thể dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với các công ty Nga và giải phóng nguồn cung cấp dầu mỏ bị hạn chế.

Các nước G7 và Liên minh châu Âu đang thảo luận về việc thay thế cơ chế áp giá trần dầu Nga, bằng lệnh cấm toàn diện đối với các dịch vụ hàng hải liên quan đến xuất khẩu dầu của Moscow.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang chuyển sự chú ý sang báo cáo thị trường dầu mỏ hằng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), dự kiến công bố vào ngày 11/12.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA cho biết, báo cáo có thể tiếp tục cảnh báo về khả năng dư thừa nguồn cung toàn cầu, với dự báo thặng dư kỷ lục vào năm 2026. Nếu kịch bản này được lặp lại, giá dầu WTI có thể lùi về vùng hỗ trợ 56,80 - 57,50 USD/thùng.

Tại Mỹ, một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy, tồn kho dầu thô của nước này có thể đã giảm trong tuần trước, trong khi dự trữ xăng và nhiên liệu chưng cất được dự báo tăng. Báo cáo hằng tuần từ Viện Dầu khí Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Ba và từ báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự kiến công bố vào thứ Tư./.