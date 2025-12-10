Ngày 10/12: Giá bạc bật tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới tăng tới mốc 60,628 USD/oune, theo chuyên gia phân tích kim loại quý, giá bạc đang tiến gần mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các quỹ ETF. Trong nước, thời điểm hiện tại, ngoại trừ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Hà Nội tăng khiêm tốn, còn lại các thương hiệu khác đồng loạt tăng mạnh.

Sáng 10/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 60,628 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 10/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.198.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.266.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 9/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũng trong xu hướng tăng, hiện niêm yết ở mức 1.907.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.937.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 24.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 9/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mức 1.907.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.937.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 22.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 18.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 9/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 10/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.907.000 1.937.000 1.909.000 1.943.000 1 kg 50.862.000 51.660.000 50.914.000 51.811.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.915.000 1.945.000 1.917.000 1.947.000 1 kg 51.068.000 51.872.000 51.110.000 51.923.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 10/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.198.000 2.266.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 58.613.187 60.426.516

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:06 sáng 10/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 60,628 USD/oune tăng 2,528 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 9/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.599.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.604.000 đồng/oune ở chiều bán ra tăng 66.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 9/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:06 sáng 10/12/2025

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, giá bạc đang tiến gần mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các quỹ ETF, làm thắt chặt nguồn cung./.