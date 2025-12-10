Ngày 10/12: Giá bạc bật tăng mạnh

|Sáng 10/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 60,628 USD/oune
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 10/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.198.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.266.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 9/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũng trong xu hướng tăng, hiện niêm yết ở mức 1.907.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.937.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 24.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 9/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mức 1.907.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.937.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 22.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 18.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 9/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 10/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.907.000
|
1.937.000
|
1.909.000
|
1.943.000
|
|
1 kg
|
50.862.000
|
51.660.000
|
50.914.000
|
51.811.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.915.000
|
1.945.000
|
1.917.000
|
1.947.000
|
|
1 kg
|
51.068.000
|
51.872.000
|
51.110.000
|
51.923.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 10/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.198.000
|
2.266.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
58.613.187
|
60.426.516
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:06 sáng 10/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 60,628 USD/oune tăng 2,528 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 9/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.599.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.604.000 đồng/oune ở chiều bán ra tăng 66.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 9/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:06 sáng 10/12/2025
Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, giá bạc đang tiến gần mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các quỹ ETF, làm thắt chặt nguồn cung./.