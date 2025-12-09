Ngày 9/12: Giá bạc đồng loạt giảm
Sáng 9/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,1 USD/oune.

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 9/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.264.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với sáng 8/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giảm nhẹ cả chiều mua và bán so với sáng 8/12, hiện niêm yết ở mức 1.883.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.913.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 8/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện niêm yết tại mức 1.885.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.919.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 8/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 9/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.883.000

1.913.000

1.885.000

1.919.000

1 kg

50.221.000

51.019.000

50.273.000

51.170.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.891.000

1.921.000

1.893.000

1.923.000

1 kg

50.427.000

51.231.000

50.469.000

51.282.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 9/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.196.000

2.264.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

58.559.854

60.373.182

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:29:40 sáng 9/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,1 USD/oune, giảm 26 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 8/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.533.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.538.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 5.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 10.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 8/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:29:40 sáng 9/12/2025

