Ngày 9/12: Giá bạc đồng loạt giảm

|Sáng 9/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,1 USD/oune.
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 9/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.264.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với sáng 8/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giảm nhẹ cả chiều mua và bán so với sáng 8/12, hiện niêm yết ở mức 1.883.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.913.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 8/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện niêm yết tại mức 1.885.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.919.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 8/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 9/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.883.000
|
1.913.000
|
1.885.000
|
1.919.000
|
|
1 kg
|
50.221.000
|
51.019.000
|
50.273.000
|
51.170.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.891.000
|
1.921.000
|
1.893.000
|
1.923.000
|
|
1 kg
|
50.427.000
|
51.231.000
|
50.469.000
|
51.282.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 9/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.196.000
|
2.264.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
58.559.854
|
60.373.182
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:29:40 sáng 9/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,1 USD/oune, giảm 26 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 8/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.533.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.538.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 5.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 10.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 8/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:29:40 sáng 9/12/2025