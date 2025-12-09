Ngày 9/12: Giá bạc đồng loạt giảm

Sáng nay, giá bạc thế giới và trong nước giảm nhẹ. Riêng giá bạc tại. Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) duy trì giá bạc ổn định.

Sáng 9/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,1 USD/oune.

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 9/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.264.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với sáng 8/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giảm nhẹ cả chiều mua và bán so với sáng 8/12, hiện niêm yết ở mức 1.883.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.913.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 8/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện niêm yết tại mức 1.885.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.919.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 8/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 9/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.883.000 1.913.000 1.885.000 1.919.000 1 kg 50.221.000 51.019.000 50.273.000 51.170.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.891.000 1.921.000 1.893.000 1.923.000 1 kg 50.427.000 51.231.000 50.469.000 51.282.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 9/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.196.000 2.264.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 58.559.854 60.373.182

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:29:40 sáng 9/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,1 USD/oune, giảm 26 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 8/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.533.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.538.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 5.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 10.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 8/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:29:40 sáng 9/12/2025