Ngày 10/12: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung quay đầu giảm

Giá heo hơi hôm nay (10/12) tăng giảm trái chiều. Trong đó, miền Bắc và miền Trung ghi nhận mức giảm giá 1.000 đồng/kg, trong khi miền Nam tăng nhẹ ở một số địa phương. Mức giá cao nhất toàn quốc vẫn được giữ ở 60.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh.

Giá heo hơi cả nước hôm nay biến động trái chiều. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại nhiều nơi, hiện dao động quanh mức 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đạt 60.000 đồng/kg. Quảng Ninh và Ninh Bình đạt 59.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh Cao Bằng, Hải Phòng, Lào Cai, Sơn La và Phú Thọ đều giữ nguyên giá thu mua 60.000 đồng/kg. Tại Lạng Sơn, Lai Châu và Điện Biên, giá heo vẫn neo ở mức 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay biến động nhẹ, hiện dao động ở mức 58.000 - 60.000 đồng/kg. Cụ thể, Nghệ An giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, hiện còn 60.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đều giữ nguyên giá thu mua so với hôm trước. Mức giá cao nhất miền 60.000 đồng/kg được duy trì tại Thanh Hóa. Mức giá 58.000 đồng/kg được ghi nhận tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, giá heo được thu mua ở mức 59.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay biến động trái chiều, dao động ở mức 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đồng Tháp và Vĩnh Long đạt 59.000 đồng/kg, An Giang và Cần Thơ đạt 58.000 đồng/kg. Trái lại, giá heo tại Đồng Nai giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, còn 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá thu mua so với hôm trước là 60.000 đồng/kg. Cà Mau giữ mức giá thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg./.