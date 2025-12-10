Doanh nghiệp tăng tốc mua lại trái phiếu trong tuần đầu tháng 12

(TBTCO) - Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn của doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh trong tuần qua, đưa giá trị lũy kế năm 2025 vượt 273.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 1/12 - 5/12 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tuần qua, thị trường ghi nhận 4 đợt phát hành mới với tổng giá trị 3.620 tỷ đồng, nâng tổng lượng phát hành từ đầu năm đến nay lên 529.486 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng đạt 50.583 tỷ đồng thông qua 28 đợt, chiếm 9,6% tổng giá trị; phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với 438 đợt, tương ứng 478.903 tỷ đồng, chiếm 90,4%.

Trên thị trường thứ cấp, hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục gia tăng, phản ánh nỗ lực kiểm soát đòn bẩy và cơ cấu lại danh mục nợ của doanh nghiệp. Riêng trong tuần đầu tháng 12, các doanh nghiệp đã mua lại 156 tỷ đồng trái phiếu.

Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, giá trị mua lại trước hạn đạt 273.809 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ năm 2024. Nhóm ngân hàng vẫn đóng vai trò chủ đạo khi chiếm khoảng 68,1% tổng giá trị mua lại, tương đương 186.585 tỷ đồng.

Khối lượng trái phiếu sẽ đáo hạn trong phần còn lại của năm 2025 ước đạt 23.570 tỷ đồng. Cơ cấu đáo hạn vẫn tập trung nhiều ở nhóm bất động sản với 10.078 tỷ đồng, chiếm 42,8% tổng giá trị sắp đến hạn; tiếp đến là nhóm ngân hàng với 3.700 tỷ đồng, tương ứng 15,7%.

Thanh khoản giao dịch trên thị trường trái phiếu riêng lẻ có dấu hiệu chững lại trong kỳ báo cáo khi giá trị giao dịch bình quân ngày đạt 6.457 tỷ đồng, giảm 25,1% so với tuần trước. Dù vậy, dòng tiền vẫn tập trung vào nhóm trái phiếu ngân hàng, thể hiện qua giá trị giao dịch dẫn đầu của 3 ngân hàng trong tuần. Tính lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ đạt khoảng 1,25 triệu tỷ đồng./.