Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hợp tác VACPA phát triển thị trường minh bạch và bền vững

(TBTCO) - Ngày 9/12, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2025 – 2030, tiếp nối hành trình 15 năm phối hợp nhằm nâng cao chất lượng thông tin và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh rằng, sau gần 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, và trong suốt quãng đường đó, VACPA luôn đồng hành cùng thị trường với vai trò là tổ chức nghề nghiệp uy tín, góp phần nâng cao tính minh bạch và chất lượng hàng hóa trên thị trường. UBCKNN trân trọng ghi nhận những đóng góp của VACPA trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán đối với các tổ chức niêm yết và công ty đại chúng.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Mai Tấn

Từ năm 2011 đến nay, hai bên đã ký ba Biên bản hợp tác cho các giai đoạn 2011 – 2015, 2015 – 2020 và 2020 – 2025. Trên cơ sở các thỏa thuận này, UBCKNN và VACPA đã phối hợp chặt chẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực như trao đổi thông tin trong quản lý chất lượng kiểm toán, tham gia các đoàn kiểm soát chất lượng hàng năm, tổ chức các chương trình đào tạo và cập nhật kiến thức, cũng như đóng góp ý kiến trong xây dựng văn bản pháp luật, chuẩn mực và tài liệu chuyên môn. Các hoạt động này đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao chất lượng kiểm toán và tăng cường tính minh bạch cho thị trường.

Bối cảnh thị trường đang bước sang giai đoạn phát triển mới sau khi FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 08/10/2025. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội lớn trong việc thu hút dòng vốn quốc tế và thúc đẩy quá trình hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo Chủ tịch UBCKNN, để tận dụng tối đa cơ hội này và hướng tới mục tiêu duy trì sự phát triển mạnh mẽ, minh bạch và bền vững, thị trường chứng khoán Việt Nam cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, nâng cấp hệ thống giao dịch và đặc biệt là nâng cao chất lượng quản trị công ty cũng như chất lượng hàng hóa trên thị trường.

Trong xu hướng toàn cầu hóa, việc triển khai chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trở thành yêu cầu cấp thiết, bảo đảm rằng báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam tiệm cận thông lệ quốc tế và đủ sức cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực. Với gần 1.700 công ty đại chúng và hơn 30 doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, quy mô thị trường ngày càng mở rộng, đòi hỏi chất lượng báo cáo tài chính đã kiểm toán phải được nâng cao tương xứng.

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch VACPA khẳng định mối quan hệ giữa nghề kiểm toán độc lập và thị trường chứng khoán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kiểm toán độc lập nâng cao độ tin cậy của thông tin tài chính, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư và hỗ trợ thị trường vận hành hiệu quả. Ngược lại, sự phát triển của thị trường chứng khoán cũng tạo động lực để nghề kiểm toán không ngừng đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch VACPA phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Mai Tấn

Theo Chủ tịch VACPA, trong 15 năm qua, UBCKNN và VACPA đã phối hợp hiệu quả trong kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, xây dựng các văn bản pháp lý liên quan, cũng như tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho doanh nghiệp niêm yết, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán.

Bước vào giai đoạn hợp tác mới 2025 – 2030, UBCKNN và VACPA thống nhất tăng cường phối hợp nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính trên thị trường, thúc đẩy áp dụng chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính quốc tế đối với các doanh nghiệp niêm yết lớn, hỗ trợ doanh nghiệp trong lập và công bố báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp kiểm toán. Hai bên cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, cập nhật chuyên môn cho đội ngũ kiểm toán viên và cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong bối cảnh hội nhập.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2025–2030. Ảnh: Mai Tấn

Lễ ký kết một lần nữa khẳng định sự đồng thuận cao giữa UBCKNN và VACPA về vai trò quan trọng của kiểm toán độc lập đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán. Việc tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trong thời gian tới sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng hàng hóa và thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định, minh bạch và bền vững./.