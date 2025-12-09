Chứng khoán ngày 9/12: Áp lực bán gia tăng, VN-Index ngắt mạch tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (ngày 9/12) ghi nhận trạng thái rung lắc mạnh khi áp lực bán lan rộng. Dù mở cửa trong sắc xanh nhưng VN-Index nhanh chóng quay đầu, kết phiên giảm điểm. Thanh khoản bật tăng cho thấy áp lực chốt lời đang chiếm ưu thế, khiến nhịp phục hồi tăng liên tiếp tạm thời chững lại.

VN-Index giảm hơn 6 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, dưới ảnh hưởng tích cực của số ít cổ phiếu, VN-Index tiếp tục tăng điểm đầu phiên, hướng đến vùng giá 1.780 điểm. Sau đó áp lực bán bắt đầu gia tăng mạnh trên diện rộng ở hầu hết các mã với thanh khoản gia tăng. VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán mạnh hơn trong đầu phiên chiều về vùng giá 1.725 điểm và bắt đầu phục hồi. Điểm nhấn hồi phục từ cổ phiếu ngân hàng đầu ngành và nhóm chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -6,57 điểm, về mức 1.747,17 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 9/12

Trong phiên 9/12, các cổ phiếu tăng điểm gồm: VIC (+7,27), FPT (+0,59), VCB (+0,20), EIB (+0,12), HCM (+0,11)… Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VHM (-2,46), VPB (-1,79), LPB (-1,60), VPL (-1,40), CTG (- 1,29)

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 93 mã tăng giá, 44 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 234 mã giảm giá.

VN-Index kịp thời giữ lại chút nhịp độ vào thời điểm cuối phiên, tuy nhiên độ mở vẫn bao phủ bởi sắc đỏ với 18/21 nhóm ngành giảm điểm. Thủy sản, bất động sản và nhựa là ba nhóm ngành hiếm hoi tăng điểm. Ở chiều ngược lại, dầu khí, hàng không và phân bón là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -10,8 điểm về mức 1.973,02 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 25 mã giảm và 5 mã tăng giá.

Thanh khoản có dấu hiệu đột biến trong ngày thị trường biến động mạnh, khối lượng khớp lệnh cao hơn (31,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 975 triệu cổ phiếu (31,38%), tương đương giá trị đạt 29.526 tỷ đồng (37,13%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự và cùng giảm điểm. Chỉ số HNX-Index giảm -1,54 điểm về mức 257,14 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,2 điểm về mức 119,68 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh phiên thứ hai liên tiếp với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -2,455 tỷ đồng. FPT 225 tỷ đồng, HPG 149 tỷ đồng và POW 68 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VPL -1,082 tỷ đồng, VIC -730 tỷ đồng, HDB -214 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 93 tỷ đồng.

Biên độ biến động khá lớn

Trải qua phiên giao dịch buổi sáng ảm đạm bao trùm bởi sắc đỏ trên toàn thị trường, VN-Index khởi đầu phiên chiều với tâm lý thận trong bao trùm khi VIC bất ngờ lùi về sát mốc giá tham chiếu khiến chỉ số chung giảm về gần ngưỡng giá MA10 tại vùng giá 1.720 điểm, kéo theo đà bán mạnh ở nhiều mã cổ phiếu khác. Thế nhưng, lực cầu đã có mặt kịp thời để giải nguy, giúp thị trường “rút chân” tới 20 điểm và nhiều mã cổ phiếu có độ nhạy cao như nhóm chứng khoán (HCM, VCI) đóng cửa trong sắc xanh.

Xét theo ngành, dầu khí là nhóm chịu áp lực bán quyết liệt nhất. Trừ PVOil giữ nguyên tham chiếu, các mã thành phần khác giảm sâu. PVD đứng đầu biên độ điều chỉnh giá khi mất 5,4%, xuống 24.450 đồng.

Nhiều cổ phiếu đầu ngành ngân hàng cũng bị bán mạnh, như VPB, MBB và CTG... Ngược lại, EIB và VCB là những mã hiếm hoi lội ngược dòng thị trường.

Nhóm chứng khoán có sự phân hóa rõ rệt. SSI, TCX, VND và VIX diễn biến đồng thuận với chỉ số. Trong khi đó, HCM và VCI trở thành trụ đỡ nhờ lần lượt tích lũy 1,8% và 0,7% so với tham chiếu.

VN-Index đã đảo chiều giảm điểm sau 9 phiên liên tiếp tăng điểm trước đó. Ảnh: Đức Thanh

Trong phiên giao dịch hôm nay VN-Index đã đảo chiều giảm điểm sau 9 phiên liên tiếp tăng điểm trước đó. Thanh khoản phiên hôm nay tăng mạnh so với phiên trước và có khối lượng khớp lệnh vượt so với mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý của VN-Index hôm nay là biên độ biến động khá lớn, khi mở cửa tăng mạnh, vượt mốc 1.770 điểm, nhưng sau đó nhanh chóng sụt giảm sâu, có lúc chạm đến mốc 1.725 điểm và cuối phiên thì rút chân đáng kể, đóng cửa ở mức 1.747,17 điểm.

Trên biểu đồ hình thành mẫu hình nến giảm giá mạnh đi kèm với thanh khoản tăng cao cho tín hiệu khá xấu khiến xu hướng tăng của 9 phiên trước đó chững lại. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy cũng khá lớn và đà giảm đã thu hẹp đáng kể nên xu hướng đảo chiều giảm điểm chưa được xác nhận.

Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục, thậm chí ưu tiên mở thêm vị thế mua, tăng thêm tỷ trọng ở những cổ phiếu có trong danh mục đang có lợi nhuận khi thị trường chung có nhịp rung lắc mạnh như trong một vài phiên gần đây./.