Chứng khoán ngày 8/12: VN-Index tiếp tục tăng điểm, tiến sát đỉnh lịch sử

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (8/12) ghi nhận diễn biến khởi sắc khi VN-Index nối dài mạch tăng và tiến gần vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, sắc xanh của chỉ số lại không đi kèm sự lan tỏa khi phần lớn cổ phiếu trên sàn giảm giá. Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bởi nhóm cổ phiếu Vingroup.

VN-Index tăng hơn 12 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận diễn biến khởi sắc, tuy nhiên “niềm vui” lại không lan tỏa đều khi phần lớn cổ phiếu giảm điểm. Đà tăng của VN-Index chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm Vingroup, đặc biệt VIC tăng kịch trần và trở thành lực kéo quan trọng nhất thị trường. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,42 điểm, lên mức 1.753,74 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 8/12

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 8/12 có: VIC (+9,91), VHM (+3,05), SAB (+1,13), VPL (+1,02), GAS (+0,83)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: LPB (-1,25), TCB (-0,84), VCB (-0,81), CTG (-0,52), BID (-0,50).

Mặc dù chỉ số tăng điểm, nhưng độ rộng của thị trường tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 104 mã tăng giá, 42 mã giữ giá tham chiếu và có 217 mã giảm giá.

Nối dài chuỗi tăng điểm nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn do đó, độ mở thị trường tiếp tục nghiêng về sắc đỏ với 17/21 nhóm ngành giảm điểm. Bảo hiểm, bất động sản và dầu khí là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất.

Ở chiều ngược lại, hóa chất, cảng biển và chứng khoán là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng tích cực +8,32 điểm, lên mức 1.983,82 điểm. Trong rổ VN30, cũng có độ rộng tương tự như thị trường chung khi số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 21 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và chỉ có 7 mã tăng giá.

Thị trường có dấu hiệu phục hồi nhẹ của thanh khoản, tuy nhiên khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-10,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 742 triệu cổ phiếu (12,61%), tương đương giá trị đạt 21.532 tỷ đồng (7,21%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -1,97 điểm về mức 258,68 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,61 điểm về mức 119,88 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ trong phiên hôm nay, tuy nhiên giao dịch thỏa thuận VPL cuối phiên khiến giá trị bán tại thời điểm kết phiên lên tới -1,882 tỷ đồng. SHB (186 tỷ đồng), MBB (160 tỷ đồng) và VPB (110 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VPL (-1,549 tỷ đồng), VIC (-185 tỷ đồng), SSI (-168 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 46 tỷ đồng.

Xu hướng hồi phục vẫn đang hoàn toàn áp đảo

VN-Index kết thúc phiên tăng điểm có phần phụ thuộc vào các cổ phiếu vốn hóa lớn trong bối cảnh đại đa số cổ phiếu phải trải qua áp lực bán âm ỉ của phe bán. Sắc xanh được giữ vững xuyên suốt phiên giao dịch dù cho thời điểm cuối phiên thị trường cho thấy dấu hiệu hụt hơi, tuy nhiên, lực cầu kịp thời giúp chỉ số hình thành cây nến búa rút chân khá tích cực.

Dẫn đầu đà tăng là cổ phiếu VIC khi một mình đóng góp tới hơn 17 điểm trong phiên tăng trần thứ hai liên tiếp. Mặc dù VN-Index tiếp tục cải thiện về điểm số, việc VIC tiếp tục dành được sự chú ý khiến phần lớn cổ phiếu còn lại của thị trường đành rời xa dòng tiền khi những mã có độ nhạy cao với thị trường chung như VIX, GEX, DIG… đóng cửa giảm điểm quanh ngưỡng 3 - 4%.

Xét theo ngành, nhóm ngân hàng đối diện áp lực bán mạnh. LPB dẫn đầu biên độ giảm với 3,7%, xuống 46.300 đồng. Các mã vốn hóa lớn như VIB, TCB, STB đều mất hơn 1% so với tham chiếu. MBB là đại diện duy nhất của nhóm này diễn biến đồng thuận với chỉ số khi tăng 0,6% lên 25.300 đồng.

Sắc đỏ cũng bao trùm nhóm chứng khoán. VIX mất 3,5%, chênh lệch lớn so với các mã cùng ngành như VCI, VND, HCM, VDS. Nhóm bất động sản có sự phân hóa mạnh. Các mã vốn hóa nhỏ như DXS, HDC, DIG, HDG chịu áp lực xả hàng quyết liệt, nên đều giảm hơn 2,4% so với tham chiếu. Ngược lại, một số cổ phiếu như HQC, CII, QCG tăng mạnh tương tự đà hưng phấn của nhóm Vingroup.

VN-Index duy trì mạch tăng phiên thứ 9 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

VN-Index duy trì mạch tăng phiên thứ 9 liên tiếp. Sắc xanh của thị trường bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà không lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác. Hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" tiếp tục được duy trì trong mấy phiên gần đây khiến thanh khoản ở mức thấp. VN-Index đang tiếp cận mốc kháng cự 1.760 điểm trong 2 phiên vừa qua mà chưa thể vượt qua được, nên không loại trừ khả năng sẽ có nhịp chỉnh trong phiên tới.

Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, xu hướng hồi phục vẫn đang hoàn toàn áp đảo hơn, nên các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư vẫn có thể bảo lưu quan điểm nắm giữ danh mục, mở thêm vị thế mua để tăng thêm tỷ trọng ở những mã cổ phiếu đang có lợi nhuận khi thị trường chung có nhịp rung lắc./.