Xổ số Kiến thiết Long An nộp ngân sách hơn 2.412 tỷ đồng

(TBTCO) - Lũy kế đến đầu tháng 12/2025, Xổ số Kiến thiết Long An có doanh số tiêu thụ hơn 6.577 tỷ đồng; tỷ lệ tiêu thụ trên phát hành đạt 99,95%; nộp ngân sách nhà nước 2.412,8 tỷ đồng (đạt 112,% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2024).

Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An. Ảnh tư liệu

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An cho biết, hoạt động kinh doanh xổ số của công ty tiếp tục ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng.

Cụ thể, đến đầu tháng 12/2025, Xổ số Kiến thiết Long An có doanh số phát hành 6.580 tỷ đồng; doanh số tiêu thụ: 6.577,18 tỷ đồng; tỷ lệ tiêu thụ trên phát hành đạt 99,95%; chi phí trả thưởng hơn: 3.161 tỷ đồng.

Lũy kế nộp ngân sách nhà nước của Xổ số Kiến thiết Long An đến đầu tháng 12/2025 là 2.412,8 tỷ đồng, đạt 112,% so với kế hoạch năm 2025 (2.150 tỷ đồng), bằng 116% so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, công ty còn thu và nộp thuế thu nhập cá nhân của đại lý và người trúng thưởng với số tiền 216,9 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Xổ số kiến thiết Long An đề ra kế hoạch doanh số phát hành 6.840 tỷ đồng; doanh số tiêu thụ đạt trên 6.836,58 tỷ đồng; tỷ lệ tiêu thụ trên phát hành trên 99,95%; nộp ngân sách nhà nước trên 2.150 tỷ đồng.

Sau sáp nhập tỉnh, kể từ 1/7/2025, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 2 công ty đang hoạt động trong lĩnh vực xổ số kiến thiết bao gồm: Xổ số Kiến thiết Long An và Xổ số Kiến thiết Tây Ninh.