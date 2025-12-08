Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hướng tới mốc 70 tỷ USD

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, rủi ro thiên tai gia tăng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng tích cực, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và hướng tới mục tiêu đạt gần 70 tỷ USD trong năm 2025.

Giữ vững sản xuất, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2025, vượt qua “bão kép” thiên tai và biến động thị trường, nông nghiệp giữ vững đà tăng trưởng. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 11 ước đạt 5,8 tỷ USD; lũy kế 11 tháng đạt 64,01 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong cơ cấu nhóm hàng, nông sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 34,24 tỷ USD, tăng 15%; sản phẩm chăn nuôi đạt 567,4 triệu USD, tăng 16,8%; thủy sản đạt 10,38 tỷ USD, tăng 13,2%; lâm sản đạt 16,61 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sự bứt phá này có đóng góp của hàng loạt kỷ lục mới được thiết lập bởi các mặt hàng chủ lực như rau quả, cà phê, hạt điều và hạt tiêu. Điển hình, cà phê tiếp tục là điểm sáng với mức tăng đột phá cả về lượng và giá trị. Xuất khẩu cà phê 11 tháng đạt 1,4 triệu tấn, mang về 7,88 tỷ USD, tăng lần lượt 14,1% và 59,7%. Giá xuất khẩu bình quân đạt 5.667,6 USD/tấn, tăng gần 40%.

Rau quả duy trì đà tăng ổn định, đạt 7,91 tỷ USD, tăng 19,5% nhờ nhu cầu cao từ Trung Quốc và sự mở rộng tại Hoa Kỳ. Con số này củng cố dự báo lạc quan rằng, ngành có thể lần đầu tiên vượt mốc 8 tỷ USD trong năm nay, sau khi đã đạt 7,12 tỷ USD vào năm 2024. Hạt điều cũng tăng trưởng tích cực với 4,76 tỷ USD, dù sản lượng tăng không nhiều; giá là yếu tố chính đóng góp vào tăng kim ngạch…

Xuất khẩu cà phê là điểm sáng về xuất khẩu trong các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025. Ảnh: TL

Để mở cửa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, thời gian qua, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có nhiều cuộc làm việc với các nước nhập khẩu. Mới nhất, trong chuyến công tác tại Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Nghị định thư về xuất khẩu trái mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc đã được ký kết. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã có các cuộc làm việc liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi...

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11 đến ngày 2/12/2025 của Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Tài nguyên cơ bản và Du lịch Brunei Darussalam Dato DR. Abdul Manaf Metussin. Tại buổi làm việc, hai bên đã ký 2 biên bản ghi nhớ quan trọng về thủy sản và IUU, mở rộng hợp tác nông nghiệp, môi trường…

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 12 phải đạt khoảng 6 tỷ USD

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, với kim ngạch 64,01 tỷ USD sau 11 tháng, nếu tháng 12 đạt khoảng 6 tỷ USD, toàn ngành hoàn toàn có thể cán mốc gần 70 tỷ USD, vượt xa mục tiêu 65 tỷ USD đề ra.

Năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng 4%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 65 tỷ USD, phấn đấu đạt 70 tỷ USD. Kiên định với mục tiêu này, trong tháng còn lại của năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ tăng trưởng ngành và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh sinh thái.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hướng tới mốc 70 tỷ USD. Ảnh: TL

Bộ cũng tổ chức các hội nghị, đoàn công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản gắn với cơ cấu lại ngành; tăng cường chuyển đổi số; đột phá trong ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Đặc biệt, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu; triển khai kế hoạch hành động thích ứng với thuế quan mới thông qua các nhóm giải pháp về thị trường, khoa học công nghệ, chính sách, ngoại giao kinh tế, chuỗi liên kết ngành hàng; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở cửa thị trường, gia tăng xuất nhập khẩu…

Cùng với việc thúc đẩy xuất khẩu, ngành nông nghiệp đang dồn toàn lực hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất sau thiên tai. Các địa phương khẩn trương cung ứng giống, vật tư và sửa chữa hạ tầng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giúp người dân sớm ổn định sinh kế và phục hồi tăng trưởng...