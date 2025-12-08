(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, công tác tạo thuận lợi thương mại, kiểm soát dòng hàng của đơn vị đều đạt kết quả nổi bật, đặc biệt số thu ngân sách đã đạt 5.777 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu phấn đấu.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) tiếp tục duy trì nhịp độ cao, song đơn vị vẫn bảo đảm thông quan an toàn, nhanh chóng, không để ùn ứ kéo dài. Các biện pháp quản lý rủi ro, ứng dụng VNACCS, VCIS và kiểm soát phương tiện qua khu vực cửa khẩu được triển khai đồng bộ, giúp duy trì tốc độ xử lý hồ sơ và kiểm soát dòng hàng hiệu quả.

Thống kê từ ngày 1/1 đến cuối tháng 11/2025, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho lượng hàng hoá đạt kim ngạch 2.753 triệu USD, trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt kim ngạch 666,6 triệu USD; nhập khẩu hàng hóa đạt kim ngạch 2.086,38 triệu USD.

Về phương tiện và hành khách xuất nhập cảnh, đơn vị làm thủ tục cho tổng số lượt phương tiện đạt 267.993 lượt, gồm 63.780 lượt xuất cảnh, 204.213 lượt nhập cảnh.

Về kết quả thu ngân sách, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho hay, đơn vị đã vượt chỉ tiêu kế hoạch và chỉ tiêu phấn đấu được giao năm 2025. Thống kê đến cuối tháng 11/2025, số thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt 5.777 tỷ đồng, đạt 115% chỉ tiêu được giao (5.000 tỷ đồng), đồng thời vượt 101% mức phấn đấu (5.700 tỷ đồng).

Trong tháng còn lại của năm 2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường chống gian lận thương mại.