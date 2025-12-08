Tăng tốc M&A và tái cấu trúc, vươn lên nhóm doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu

Sunshine Group:

(TBTCO) - Năm 2025 đánh dấu một trong những giai đoạn chuyển dịch quyết liệt nhất của Sunshine Group khi tập đoàn triển khai cuộc tái cấu trúc toàn diện với quy mô và tốc độ hiếm có trên thị trường.

Từ việc tái thiết cấu trúc vốn và tài sản đến tổ chức lại mô hình tăng trưởng, Sunshine Group đã thực hiện đồng thời nhiều bước đi chiến lược: tập trung kinh tế quy mô lớn; đẩy mạnh M&A, sáp nhập hàng loạt chủ đầu tư và doanh nghiệp vệ tinh; mở rộng quỹ đất thông qua các thương vụ “thâu tóm” tỷ đô và đặc biệt là hoàn tất phát hành 600 triệu cổ phiếu để đưa

Sunshine Homes trở thành công ty con. Nhờ những động thái này, Sunshine Group đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai về vốn hóa trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam, khẳng định tầm vóc mới trong hệ sinh thái doanh nghiệp tư nhân.

Hiệu quả của tái cấu trúc cũng thể hiện rõ nét trong kết quả kinh doanh được công bố gần đây. Tổng tài sản cuối quý III/2025 đạt 78.780 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần, vốn chủ sở hữu cán mốc 13.817 tỷ đồng, tăng gấp đôi chỉ sau 9 tháng, tạo nền tảng tài chính đặc biệt vững chắc trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Tỷ lệ chi phí trên doanh thu thuần giảm mạnh từ 88% xuống còn 68%, giúp biên lợi nhuận gộp tăng lên gần 60%, thuộc nhóm cao nhất toàn ngành. Song song với đó, tốc độ quay vòng vốn được cải thiện mạnh, cơ cấu nguồn vốn lành mạnh hơn và mức độ phụ thuộc tín dụng giảm, cho phép Sunshine Group triển khai cùng lúc gần 30 dự án trên cả nước và đặt mục tiêu bàn giao hàng trăm nghìn tỷ đồng sản phẩm trong giai đoạn 2025 - 2027.

Nhiều chuyên gia nhận định, tái cấu trúc của Sunshine Group không mang tính “điều chỉnh để vượt khó”, mà mang tính tái thiết nền tảng để mở rộng năng lực dài hạn. Khi chuỗi giá trị được tích hợp, chi phí được kiểm soát, dòng tiền được củng cố và hệ sinh thái phát triển được thống nhất, Sunshine Group có thể theo đuổi chiến lược “giá trị thực cho người dùng cuối” với mức độ nhất quán cao hơn.

Trên thực tế, chiến lược này không phải là một định hướng mới. Ngay từ những ngày đầu tham gia thị trường, Sunshine Group đã tạo dấu ấn với những dự án lấy người dùng cuối là trọng tâm, với vị trí đắc địa, hệ sinh thái công nghệ tiên tiến, tiện ích 5 sao và đặc biệt là sự đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết để bảo đảm chất lượng sống cao nhất cho cư dân. Tuy nhiên, chính cuộc tái cấu trúc quy mô lớn đã giúp chiến lược này được nâng lên một tầm cao mới, thống nhất và bền vững hơn về mặt tài chính, công nghệ lẫn vận hành.

Điều đó thể hiện rõ trong chiến lược sản phẩm của Sunshine Group hiện nay. Bên cạnh phân khúc cao cấp và hàng hiệu vốn là thế mạnh truyền thống, Sunshine Group đang mở rộng sang dòng sản phẩm cao cấp giá hợp lý, đồng hành cùng định hướng của Chính phủ trong việc thúc đẩy an sinh nhà ở và phát triển đô thị bền vững. Những dự án gần đây như Sunshine Legend City (Hưng Yên) hay Sunshine Bay Retreat Vung Tau (TP. Hồ Chí Minh) là minh chứng thuyết phục cho cách tập đoàn giải bài toán cân bằng giữa chất lượng và giá thành thông qua nâng hiệu suất vận hành thay vì cắt giảm tiêu chuẩn. Việc duy trì chuẩn bàn giao 5 sao nhưng đưa sản phẩm ra thị trường với mức giá thấp hơn 20 - 25% so với mặt bằng khu vực, cho thấy hiệu quả trực tiếp của mô hình phát triển tích hợp: kiểm soát chi phí ở cấp độ hệ thống, phát triển sản phẩm theo tư duy dài hạn và kiên định với nguyên tắc “giá trị thực cho người dùng cuối”.

Song hành cùng bất động sản, Sunshine Group cũng đang xây dựng một hệ sinh thái công nghệ theo định hướng “Make in Vietnam”, với hàng loạt hạ tầng số hoá tiên tiến, trong đó có NOBEX APP - siêu ứng dụng hợp nhất các Mini App, nền tảng chuyên biệt thành một hệ sinh thái liền mạch, vận hành với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ AI. Ứng dụng này đang định hình một hệ sinh thái số do người Việt phát triển có tính toàn diện bậc nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay, với nhiều tính năng quan trọng như NobleGo - nền tảng livestream đặt giá mua nhà đầu tiên của Việt Nam, và cũng là livestream bất động sản đầu tiên được phát sóng song song trên cả nền tảng số và sóng truyền hình quốc gia.

Tất cả những chuyển động đó cho thấy, Sunshine Group đang bước vào năm 2026 với vị thế hoàn toàn mới: tài chính vững mạnh, quỹ đất mở rộng, danh mục sản phẩm đa dạng, mô hình phát triển đồng bộ và năng lực công nghệ để dẫn dắt những thay đổi lớn của thị trường. Từ một doanh nghiệp phát triển dự án, Sunshine Group đang tiến đến hình mẫu tập đoàn đa ngành hiện đại, có khả năng kiểm soát sâu chuỗi giá trị, vận hành bằng hiệu suất và kiến tạo sản phẩm mang dấu ấn bền vững.

Nhận định về sự chuyển mình này, chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Hoàng Nam cho rằng, Sunshine Group đang thể hiện đúng tinh thần của doanh nghiệp dân tộc thế hệ mới: bản lĩnh, sáng tạo và sẵn sàng hòa nhịp cùng chiến lược phát triển quốc gia. Ông cho biết: “Một trong những mục tiêu được đặt ra trong Nghị quyết 68 là đến năm 2030, cả nước có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Sunshine Group ngay lập tức đã có động thái hưởng ứng mục tiêu này bằng cách tái cấu trúc, tập hợp tất cả các nguồn lực, phát huy hiệu quả thế mạnh sẵn có về hệ sinh thái bất động sản, công nghệ, tài chính để nâng mình lên, không chỉ ở tầm vóc kinh tế mà còn ở tinh thần đổi mới sáng tạo. Điều này thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo đà bứt phá cho một khát vọng lớn của doanh nghiệp, hòa quyện với khát vọng dân tộc. Tôi cho rằng, nỗ lực đó rất đáng để trân trọng và cổ vũ”.