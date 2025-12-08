Mở rộng cơ chế đặc thù cho các dự án đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trên cả nước

(TBTCO) - Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống pháp lý tương tự trên phạm vi toàn quốc.

Sáng 8/12, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên (nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài) đợt 2 năm 2025; về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa (Nghị quyết 170).

Bổ sung dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại

Theo báo cáo của Chính phủ, tổng nhu cầu bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2025 cho các cơ quan là 26,343 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tại Quốc hội.

Qua thẩm tra các báo cáo hồ sơ dự án, phi dự án của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Chính phủ đề nghị bổ sung dự toán cho cơ quan để làm cơ sở thực hiện công tác hạch toán, quyết toán vốn viện trợ đúng quy định.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị bổ sung số dự toán là 1,010 tỷ đồng, tính chất chi sự nghiệp quản lý hành chính. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị số dự toán là 2,550 tỷ đồng, tính chất chi giáo dục, đào tạo, dạy nghề. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị bổ sung số dự toán là 6 tỷ đồng, tính chất chi giáo dục, đào tạo, dạy nghề. UBND Cần Thơ đề nghị bổ sung dự toán là 16,783 tỷ đồng, trong đó có 16,530 tỷ đồng chi sự nghiệp kinh tế và 253 triệu đồng chi cho sự nghiệp y tế.

Lý do đề nghị bổ sung do một số cơ quan đã thực hiện tiếp nhận hàng hóa, hiện vật viện trợ và phát sinh các dự án viện trợ mới sau thời điểm tổng hợp trình cấp có thẩm quyền về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đánh giá, việc Chính phủ trình bổ sung dự toán để thực hiện các khoản viện trợ không hoàn lại phát sinh là cần thiết, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng thẩm quyền của Quốc hội. Các khoản thu chi viện trợ không hoàn lại lần này cần được bổ sung vào dự toán để đảm bảo đủ căn cứ pháp lý thực hiện theo quy định.

Do đó, cơ quan thẩm tra nhất trí với phương án bổ sung dự toán cho các bộ, ngành, địa phương như đề xuất của Chính phủ. Bên cạnh đó, đến nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Do đó, kiến nghị bổ sung nội dung này trong nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tháo gỡ xong cho hàng nghìn dự án tồn đọng

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170 của Quốc hội, theo báo cáo của Chính phủ, tính đến 1/12/2025, 5 địa phương bao gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Ninh đã hoàn thành xử lý 1.759/2.161 dự án nhà đất, đạt 81,39%, với tổng giá trị vốn đầu tư khoảng 233.433 tỷ đồng, đưa 610,51 ha vào khai thác sử dụng. Còn lại là 402 dự án, cơ sở nhà đất (chiếm 18,61%) đang được các địa phương tích cực triển khai.

"Kết quả trên cho thấy, chủ trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án rất hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đã được thực hiện nghiêm túc, tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án tồn đọng, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển, chống lãng phí" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.

Việc chưa giải quyết, tháo gỡ hết các dự án theo mục tiêu chủ yếu do quá trình thực hiện không vướng mắc về chính sách đặc thù nêu tại Nghị quyết số 170 của Quốc hội và đã được các địa phương khắc phục, phấn đấu hoàn thành xử lý các dự án trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình thực hiện Kết luận số 77-KL/TW, TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa đã rà soát, tổng hợp và đề xuất 230 dự án đất đai có tình huống pháp lý tương tự. Ban Chỉ đạo 751 của Chính phủ cũng đã rà soát, tổng hợp được 114 dự án đất đai đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trên toàn quốc có tình huống pháp lý tương tự Kết luận số 77-KL/TW và Nghị quyết số 170, cần cơ chế đặc thù để tháo gỡ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tại Quốc hội.

Để cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết số 170 trên phạm vi toàn quốc để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Theo đó, đối tượng áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại các điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 tại Nghị quyết số 170 được mở rộng để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống pháp lý tương tự trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, bổ sung quy định đối với các dự án đất đai được xác định thời điểm sai phạm, vi phạm trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trước ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành để tránh tiếp tục xử lý các sai phạm mới phát sinh.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết với những lý do đã nêu tại tờ trình của Chính phủ và cũng thống nhất với đề nghị đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản tán thành và đề nghị giao Chính phủ ban hành danh mục các dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của danh mục các dự án đất đai.

Sau khi nghe tờ trình, báo cáo, trong sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về các nội dung này./.