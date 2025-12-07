Giá vàng hôm nay (7/12): Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay (7/12) đồng loạt lao dốc, tuy nhiên vẫn giao dịch ở mức cao. Giá vàng thế giới cũng giảm mạnh so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn hôm nay giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4,194.42 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 1,01% so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay lùi sâu xuống dưới ngưỡng 4.200 USD/ounce dù số liệu lạm phát yếu hơn dự báo của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất vào tuần tới.

Nguyên nhân chính được cho là do sự dịch chuyển dòng tiền của các nhà đầu tư. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt bật tăng mạnh khiến nhà đầu tư chuyển vốn sang chứng khoán, dòng tiền chảy vào thị trường vàng rất ít, khiến giá vàng hôm nay lao dốc. Bên cạnh đó, việc các nhà đầu cơ ngắn hạn liên tục chốt lời và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tăng lên trước thềm cuộc họp của FED vào tuần tới cũng khiến giá vàng hôm nay chịu áp lực giảm mạnh.

Mặc dù vậy, báo cáo mới đây của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) ghi nhận cho đến nay trong 2025, giá vàng đã tăng khoảng 53% khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn ở kim loại quý này giữa bối cảnh thuế quan Mỹ và những lo ngại địa chính trị.

WGC đánh giá, nhu cầu cầu đầu tư, đặc biệt là thông qua các quỹ hoán đổi danh mục vàng (ETF), sẽ tiếp tục lực đẩy chính cho giá vàng, bù đắp cho sự suy yếu nhu cầu vàng các mảng khác như trang sức hay công nghệ. Các quỹ ETF vàng toàn cầu đã đón dòng vốn kỷ lục 77 tỷ USD trong năm 2025 tính đến nay và đã mua bổ sung hơn 700 tấn vàng vào kho dự trữ của họ.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 7/12/2025, giá vàng miếng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 153 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 149,5 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước./.