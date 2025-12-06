Quảng Ninh tập trung thu hút các dự án công nghệ cao

(TBTCO) - Với mục tiêu trở thành một trong những địa phương đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) và chuyển đổi số vào năm 2030, tỉnh Quảng Ninh đã vạch ra một chiến lược rõ ràng nhằm thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, đồng thời thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Điểm đến của các dự án công nghệ cao

Ngay từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, nhằm thúc đẩy các dự án công nghệ cao và công nghệ số. Ngoài ra, nhiều cơ chế và chính sách ưu đãi vượt trội đã được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tỉnh Quảng Ninh hiện đang chuyển đổi mô hình phát triển từ công nghiệp - du lịch sang mô hình dựa trên tri thức, công nghệ và tăng trưởng xanh, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Một trong những điểm nhấn quan trọng là triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh ngày càng thu hút được nhiều công ty công nghệ cao. Ảnh Y.L

Ngoài ra, Quảng Ninh còn phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp, bao gồm chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ, và năng lượng tái tạo. Các khu công nghiệp công nghệ cao, sinh thái đang được hình thành, và một số lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như nuôi biển, thủy sản thông minh cũng đã được chú trọng. Các dự án nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) đang ngày càng phát triển.

Quảng Ninh có vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ quan trọng kết nối các tỉnh phía Bắc với các thị trường quốc tế. Tỉnh có biên giới trên bộ và trên biển, là một trung tâm logistics, thương mại, và du lịch quốc tế. Cùng với đó, hệ thống cơ sở hạ tầng tại Quảng Ninh đã được đầu tư đồng bộ, bao gồm các tuyến cao tốc, cảng hàng không và cảng biển nước sâu, cùng với hệ thống hạ tầng số, viễn thông và năng lượng.

Quảng Ninh còn sở hữu những lợi thế đặc biệt về du lịch, với hai di sản thế giới UNESCO và các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa. Đây chính là nền tảng quan trọng để tỉnh thu hút các dự án đô thị sinh thái, công nghiệp văn hóa, và công nghệ số phục vụ du lịch thông minh. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu.

Quảng Ninh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng trưởng bình quân 10,4% trong 5 năm qua, gấp 1,7 lần so với mức trung bình của cả nước. Với lực lượng lao động trẻ và chất lượng cao, tỉnh đã tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thông qua các chính sách cải cách hành chính, hỗ trợ đầu tư và cung cấp các quỹ đất sạch lớn cho các nhà đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn khoảng 16.000 tỷ đồng. Ảnh: T.D

Trong năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh đã có 228 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký lên đến hơn 17 tỷ USD. Tính đến nay, Quảng Ninh đã phê duyệt hàng loạt các dự án lớn, bao gồm các trung tâm xử lý chất thải, các nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao, và các khu công nghệ số.

Mới đây, trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tháng 11/2025. Tại hội nghị này, tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 7 dự án lớn, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng (tương đương 607 triệu USD). Các dự án này bao gồm những lĩnh vực như xử lý chất thải, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, và thủy sản công nghiệp.

Các dự án đáng chú ý trong số này là Trung tâm xử lý chất thải rắn, Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê, Nhà lưu trú công nhân Khu công nghiệp Việt Hưng, và Dự án phát triển khu công nghệ số tập trung tại phường Tuần Châu. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh việc phát triển các cơ sở hạ tầng chiến lược, bao gồm các khu công nghiệp công nghệ cao, với các quỹ đất rộng lớn, kết nối thuận lợi với các cảng, sân bay và các tuyến cao tốc.

Tiếp tục nâng cao năng lực thu hút đầu tư

Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Bằng việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thu hút các tập đoàn công nghệ lớn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT đã chia sẻ: "Ở mảng chính quyền số và xã hội số, FPT mong muốn cùng Quảng Ninh xây dựng một chính quyền số hiện đại, năng động, gần gũi với doanh nghiệp, người dân, tạo môi trường thông thoáng, hấp dẫn đầu tư".

Với quyết tâm mạnh mẽ và các bước đi chiến lược rõ ràng, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một “điểm đến công nghệ” hàng đầu, thu hút các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực KHCN và đổi mới sáng tạo. Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để thu hút thêm nhiều dự án đầu tư, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao và chuyển đổi số. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh cam kết hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư, từ giai đoạn khảo sát, nghiên cứu đến hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Gian hàng trưng bày giải pháp công nghệ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh T.D

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Bùi Văn Khắng khẳng định: "Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "trục xương sống" của mô hình tăng trưởng mới, đóng vai trò quyết định giúp Quảng Ninh tiến tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030". Chính vì vậy, tỉnh Quảng Ninh mong muốn đón nhận những dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ số và các mô hình phát triển kinh tế hiện đại như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, du lịch thông minh.