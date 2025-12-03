Ông Quản Minh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

(TBTCO) - Ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, thay ông Vũ Đại Thắng đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 2568-QĐNS/TW (ngày 28/11/2025) của Bộ Chính trị quyết định điều động ông Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Đồng chí Quản Minh Cường được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (bên trái). Ảnh QMG

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng và kỳ vọng, với năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình, đồng chí Quản Minh Cường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vai trò Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, nhanh chóng nắm bắt tình hình, không ngừng học hỏi, tận tâm, tận lực, giữ vững nguyên tắc, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong tỉnh củng cố khối đại đoàn kết thống nhất, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tân Bí thư chia sẻ định hướng chiến lược trong thời gian tới, nhấn mạnh mục tiêu phát triển Quảng Ninh thành một cực tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực phía Bắc, với hướng phát triển xanh, bền vững và chiều sâu, gắn liền với 3 đột phá chiến lược. Tỉnh sẽ tiếp tục là hình mẫu đổi mới, chú trọng vào khoa học công nghệ, sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Các ngành kinh tế trọng tâm như kinh tế số, tuần hoàn, di sản, logistics và du lịch chất lượng cao sẽ được phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh chú trọng phát triển nguồn nhân lực, với đội ngũ cán bộ có năng lực và liêm chính, tạo sự đồng thuận từ nhân dân, nhằm thực hiện hiệu quả các chiến lược.

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh QMG