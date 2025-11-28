Quảng Ninh hủy bỏ danh mục 9 khu đất thực hiện đấu thầu để làm nhà ở xã hội

(TBTCO) - Theo Nghị quyết số 314/NQ-HDND được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua, tỉnh Quảng Ninh đã hủy bỏ 9 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội (NOXH) đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua trước đó.

Quyết định này được đưa ra nhằm điều chỉnh quy hoạch và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản lý các dự án phát triển đô thị.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 262/NĐND ngày 26/02/2025 có 4 khu đất bao gồm: Dự án NOXH tại thị trấn Quảng Hà, (huyện Hải Hà cũ) với diện tích 12,97 ha, là một trong những dự án lớn bị hủy bỏ. Tiếp theo là dự án NOXH tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh (thành phố Hạ Long cũ) với diện tích 0,38 ha, cũng nằm trong danh mục bị hủy. Một dự án khác là nhà ở xã hội tại quỹ đất có ký hiệu OXH-01 thuộc dự án Khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khách, Hà Lầm (thành phố Hạ Long) cũ với diện tích 1,53 ha, cũng bị hủy bỏ. Ngoài ra còn có dự án NOXH tại quỹ đất 20% thuộc dự án Khu dân cư thôn Chợ của Công ty TNHH Diễn Loan rộng 1,45 ha cũng bị hủy bỏ.

5 khu đất tại Nghị quyết số 266/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 đã được phê duyệt cũng bị hủy bỏ bao gồm: 3 dự dự án NOXH thuộc thành phố Hạ Long cũ gồm phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ có diện tích 7,81ha; dự án NOXH tại ô đất AOM-72 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Hà Khánh rộng 2,57ha, dự án NOXH tại đồi Thủy sản, phường Bãi Cháy có diện tích 1,20 ha. Ngoài ra còn có 2 dự án thuộc thị xã Quảng Yên cũ là khu NOXH tại xã Hiệp Hòa phục vụ công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Sông Khoai rộng 4,7ha; cuối cùng là dự án NOXH tại xã Liên Vị cũ có diện tích 29,70 ha.

Dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh: T.D

Quyết định hủy bỏ 9 khu đất này là một phần trong chiến lược cải thiện công tác quản lý đất đai và điều chỉnh các kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh Quảng Ninh. Mục tiêu của việc hủy bỏ là nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, tránh tình trạng triển khai các dự án không hiệu quả và không đáp ứng đúng nhu cầu phát triển đô thị của tỉnh.

Việc hủy bỏ các dự án này cũng giúp tỉnh Quảng Ninh giải quyết những bất cập trong công tác phân bổ đất đai, đồng thời tạo ra những cơ hội mới để tái cấu trúc lại các khu vực đất đai phục vụ phát triển bền vững trong tương lai.

HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục giám sát và triển khai các bước xử lý các khu đất này một cách hiệu quả, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Việc điều chỉnh các dự án nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, sẽ được xem xét lại và triển khai một cách hợp lý hơn trong các kế hoạch phát triển tiếp theo của tỉnh.

Đây là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, đồng thời tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho người dân Quảng Ninh. Các dự án nhà ở sau khi được điều chỉnh sẽ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thực tế của cư dân và phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài của tỉnh./.