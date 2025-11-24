Quảng Ninh xúc tiến đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(TBTCO) - Ngày 24/11/2025, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một sự kiện quan trọng thu hút hơn 450 đại biểu từ các cơ quan Chính phủ, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội nghị không chỉ là một dịp để Quảng Ninh quảng bá tiềm năng, mà còn là cơ hội để tỉnh thu hút đầu tư và tạo ra những mối quan hệ hợp tác quốc tế mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Tầm quan trọng của khoa học công nghệ với Quảng Ninh

Mở đầu hội nghị, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định: "Chúng tôi nhận thức rõ rằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là động lực then chốt để thúc đẩy sự phát triển của Quảng Ninh, giúp tỉnh không chỉ duy trì được tốc độ tăng trưởng cao mà còn hướng tới một tương lai bền vững và hội nhập quốc tế." Tỉnh Quảng Ninh đã xác định phát triển nền kinh tế số, đô thị thông minh và năng lượng tái tạo là những ưu tiên trong chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ tại hội nghị. Ảnh T.D

Bên cạnh đó, ông Bùi Văn Khắng cũng bày tỏ sự cam kết của tỉnh trong việc đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án khoa học công nghệ, từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng số cho đến phát triển các ứng dụng công nghệ trong các ngành công nghiệp mũi nhọn. "Quảng Ninh sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhà khoa học cùng nhau tạo dựng một môi trường phát triển bền vững" - ông Khắng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hải Quân - Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ đã chia sẻ những định hướng quan trọng về việc phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu. Ông Vũ Hải Quân đánh giá cao những nỗ lực của Quảng Ninh trong việc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào mọi lĩnh vực phát triển của tỉnh.

"Quảng Ninh đã thực hiện một bước đi quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng số, với mạng 5G và cáp quang phủ sóng rộng khắp. Điều này tạo ra một nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển các ngành công nghiệp thông minh và đón nhận những làn sóng đầu tư quốc tế" - ông Vũ Hải Quân cho biết.

Ông Quân cũng nhấn mạnh rằng, việc phát triển khoa học công nghệ không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chính phủ Việt Nam cam kết hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong việc triển khai các sáng kiến về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ đó tạo ra những cơ hội phát triển bền vững cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ tại hội nghị

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và cơ hội từ hợp tác quốc tế

Chia sẻ tại hội nghị, ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Ông cho biết: "Nhật Bản luôn coi Quảng Ninh là đối tác chiến lược trong việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số. Sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, và chúng tôi tin rằng, Quảng Ninh sẽ là cầu nối quan trọng trong việc kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản với thị trường Việt Nam".

Ông Phạm Quang Hiệu cũng nhấn mạnh rằng, Nhật Bản đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ các dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, như trí tuệ nhân tạo, robot, và công nghệ năng lượng sạch. Các công ty Nhật Bản hiện đang đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, trong đó Quảng Ninh là một trong những điểm đến tiềm năng. "Chúng tôi rất tin tưởng vào tiềm năng hợp tác giữa Quảng Ninh và Nhật Bản, đặc biệt trong việc phát triển các dự án khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" - ông Phạm Quang Hiệu chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư cho đại diện các nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược đã được ký kết, bao gồm các dự án lớn về năng lượng tái tạo, công nghệ số, và phát triển hạ tầng thông minh. Các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, và các quốc gia khác đã cam kết đầu tư vào Quảng Ninh trong các lĩnh vực như điện mặt trời, AI, và logistics thông minh. Những thỏa thuận này không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho Quảng Ninh mà còn thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các quốc gia đối tác.

Quảng Ninh đã và đang khẳng định vị thế của mình như một trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong khu vực, với các chính sách hỗ trợ và môi trường đầu tư ổn định. Cùng với quyết tâm và tầm nhìn chiến lược, Quảng Ninh đang vững bước trên con đường xây dựng một tương lai bền vững và thịnh vượng./.