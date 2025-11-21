(TBTCO) - Bộ Công thương vừa có thông cáo báo chí về Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 9 và chuỗi các sự kiện liên quan đã được tổ chức từ ngày 20 đến 21/11/2025 tại thành phố Melbourne, Ốt-xtrây-li-a.

Tham gia phiên họp là Bộ trưởng và Quan chức cấp cao của các nước Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Ma-lai-xi-a, Nhật Bản, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po, Việt Nam và Vương quốc Anh. Đoàn đại biểu Việt Nam gồm đại diện các Bộ Ngoại giao, Công an, và các đơn vị thuộc Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ

Công thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn.

Trong thời gian diễn ra phiên họp, các bộ trưởng và quan chức cấp cao đã dành thời gian thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng bao gồm: rà soát và xác định các nội dung cần đàm phán nâng cấp; đàm phán gia nhập của Costa Rica; xem xét khởi động quá trình đàm phán gia nhập với một số nền kinh tế; đánh giá tình hình thực thi và một số vấn đề liên quan.

Các bộ trưởng và quan chức cấp cao cũng đã lắng nghe Việt Nam trình bày kế hoạch tổ chức và các lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy trong năm 2026 khi Việt Nam là Chủ tịch CPTPP. Đặc biệt, sáng kiến thành lập Bộ phận hỗ trợ CPTPP do Việt Nam đề xuất để giải quyết bài toán về nguồn lực cho CPTPP được các thành viên đánh giá cao và nhất trí ủng hộ.

Phát biểu tại Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 9, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2026 được dự báo tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với kinh tế và thương mại toàn cầu đồng thời cũng là năm mà các thành viên CPTPP đối mặt với một khối lượng công việc lớn chưa từng có bởi yêu cầu của việc thực thi, nâng cấp cho đến mở rộng thành viên.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam vinh dự đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP 2026. Chúng tôi cam kết sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch với trách nhiệm cao nhất và quyết tâm mạnh mẽ nhất nhằm tiếp nối thành công của Ốt-xtrây-li-a trong năm Chủ tịch 2025, tạo thêm động lực mới cho CPTPP.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy một chương trình nghị sự toàn diện, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả thực thi; thúc đẩy quá trình nâng cấp Hiệp định; mở rộng hơn nữa các kênh kết nối giữa CPTPP và các đối tác quan trọng; hoàn tất quá trình đàm phán của Costa Rica cũng như thúc đẩy các cuộc đàm phán gia nhập khác. Ngoài ra, Việt Nam mong muốn cùng các nước củng cố cơ chế phối hợp, hỗ trợ hiệu quả các thành viên CPTPP.

Tất cả những ưu tiên đó chỉ có thể đạt kết quả như mong muốn nếu có sự ủng hộ, đồng hành và chia sẻ thực chất của tất cả các thành viên, đặc biệt là Australia và Peru với vai trò là Phó Chủ tịch CPTPP 2026. Việt Nam cam kết tôn trọng các chính kiến và hợp tác toàn diện, thúc đẩy tinh thần xây dựng để hoàn thành chương trình nghị sự được tất cả các thành viên thống nhất.

Đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 9. Ảnh: Bộ Công thương

Kết thúc phiên họp, các bộ trưởng và quan chức cấp cao đã thông qua Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP lần thứ 9 và giao cấp kỹ thuật nhanh chóng triển khai các nội dung được nêu ra trong Tuyên bố chung, đồng thời quyết định khởi động đàm phán gia nhập với U-ru-guay, và sẽ khởi động đàm phán với Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Phi-líp-pin và In-đô-nê-xi-a trong năm 2026 khi phù hợp.

Bên lề phiên họp hội đồng, các phiên đối thoại thương mại và đầu tư giữa CPTPP và Liên minh châu Âu (EU), giữa CPTPP và ASEAN đã được tổ chức. Đây là sáng kiến nhằm thúc đẩy khả năng kết nối giữa các nền kinh tế thành viên của CPTPP, EU và ASEAN nhằm tận dụng tiềm năng, cơ hội hợp tác trong bối cảnh kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu có nhiều biến động khó lường.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã tham gia tích cực và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, được các nước ghi nhận và đánh giá cao, góp phần vào các kết quả thành công chung của phiên họp. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với Niu Di lân, Nhật Bản, Vương quốc Anh và EU để trao đổi về các vấn đề các bên cùng quan tâm cũng như thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và các đối tác này.

Phiên họp Hội đồng cấp Bộ trưởng Hiệp định CPTPP lần thứ 10 sẽ được tổ chức trong năm 2025 do Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch, Ốt-xtrây-li-a và Pê-ru cùng giữ vai trò Phó Chủ tịch./.