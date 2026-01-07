Khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 5/1/2026, nhằm triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định này.

Xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa và tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến thông tin về VIFTA và thị trường Israel; xây dựng pháp luật, thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực. Thiết lập đầu mối thông tin về VIFTA tại Bộ Công thương để cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan đến Hiệp định.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về thị trường Israel và thị trường trong nước để doanh nghiệp Việt Nam kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của Israel.

VIFTA được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy thương mại - đầu tư, gia tăng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Israel giàu tiềm năng. Ảnh: Đức Thanh

Đặc biệt, cần đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư tại Israel nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp Israel về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam, qua đó phát triển quan hệ thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực trọng điểm, đồng thời kết nối doanh nghiệp để tăng cường thông tin và quảng bá hàng hóa Việt Nam cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhập khẩu của Israel.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế

Về xây dựng pháp luật, thể chế, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát pháp luật trong quá trình thực thi VIFTA và báo cáo Chính phủ nếu có đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật khác để phù hợp với yêu cầu của hiệp định; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành theo đúng với lộ trình đã quy định của VIFTA; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thiết chế cần thiết để thực thi VIFTA...

Nâng cao năng lực cạnh tranh

Kế hoạch nêu rõ, cần xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo; đồng thời, chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ việc thực thi VIFTA.

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng có sự tham gia của các doanh nghiệp Israel để tận dụng lợi ích của VIFTA; tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Israel kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng.

Thúc đẩy việc công nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với Israel, đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam sang Israel; xây dựng các chương trình hỗ trợ, đào tạo, công nhận năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn đặc thù ở thị trường Israel cho doanh nghiệp các ngành hàng liên quan, đặc biệt là tiêu chuẩn Halah./.