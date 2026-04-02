Ngày 2/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đảo chiều giảm trên diện rộng

06:53 | 02/04/2026
Sau chuỗi ngày giảm sâu, giá cà phê trong nước hôm nay (2/4) tăng mạnh 1.700 - 1.800 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 88.700 - 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm 2.000 đồng/kg, mất mốc 140.000 đồng/kg
Giá cà phê trong nước hôm nay tăng mạnh 1.700 - 1.800 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê bật tăng trở lại

Sau chuỗi ngày giảm sâu, thị trường cà phê nội địa đã ghi nhận sự phục hồi rõ rệt trong sáng 2/4, với mức tăng khá mạnh tại các địa phương trọng điểm. Theo khảo sát, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.700 - 1.800 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên dao động trong khoảng 88.700 - 89.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông tăng mạnh nhất 1.800 đồng/kg, lên mức 89.500 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 1.700 đồng/kg, đạt 89.200 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 1.700 đồng/kg, lên mức 88.700 đồng/kg.

Dù chưa thể quay lại mốc 90.000 đồng/kg, đà phục hồi này được xem là tín hiệu tích cực sau giai đoạn thị trường chịu áp lực bán mạnh và tâm lý thận trọng kéo dài.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng mạnh trở lại trên cả hai sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 2,16% (74 USD/tấn), lên mức 3.493 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng tăng 57 USD/tấn, đạt 3.405 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng 1,98% (5,8 US cent/pound), lên 298,35 US cent/pound đối với hợp đồng tháng 5/2026. Hợp đồng tháng 7/2026 tăng 1,47%, đạt 290,8 US cent/pound.

Đà tăng này đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý sau giai đoạn giảm sâu trong tháng 3, khi Robusta mất khoảng 6% và Arabica giảm gần 5%.

Giá tiêu trong nước giảm đồng loạt

Giá tiêu hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Sau chuỗi ngày tăng và đi ngang quanh vùng giá cao, thị trường hồ tiêu nội địa sáng 2/4 ghi nhận đà giảm mạnh trên diện rộng. Theo khảo sát, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, xuống còn dao động trong khoảng 138.000 - 139.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cùng giảm về mức 139.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá tiêu lùi về 138.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai phổ biến ở mức 138.000 đồng/kg.

Việc giá tiêu đồng loạt điều chỉnh cho thấy thị trường đang bước vào nhịp “hạ nhiệt” sau giai đoạn tăng nóng, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng của thương lái trong bối cảnh xuất khẩu có dấu hiệu suy yếu.

Trên thị trường thế giới, diễn biến giá tiêu đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các quốc gia sản xuất. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen của Indonesia tăng 117 USD/tấn (tương đương 1,67%), lên mức 7.122 USD/tấn.

Ngược lại, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh tới 300 USD/tấn (khoảng 4,7%), xuống còn 6.000 - 6.100 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 tiếp tục giữ ổn định ở mức 6.100 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì mức cao 9.300 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia tăng thêm 108 USD/tấn lên 9.382 USD/tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giảm 150 USD/tấn, xuống còn 8.900 USD/tấn. Malaysia vẫn giữ mức cao nhất 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
