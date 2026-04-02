Ngày 2/4: Giá bạc trong nước và thế giới duy trì đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay phục hồi. Ảnh minh họa

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hiện niêm yết ở mức 2.810.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.897.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.413.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.442.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.414.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.448.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 1.966.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.971.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 2/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.413.000 2.442.000 2.414.000 2.448.000 1 kg 64.334.000 65.132.000 64.386.000 65.283.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.420.000 2.450.000 2.422.000 2.452.000 1 kg 64.540.000 65.344.000 64.582.000 65.395.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 73,99 USD/ounce, tăng 1,72 USD so với ngày 1/4.

Giá bạc giao ngay ghi nhận mức tăng nhẹ, khi thị trường từng bước phục hồi sau đợt bán tháo mạnh của tuần trước, thời điểm giá rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/12/2025.

Đáng chú ý, diễn biến của thị trường bạc hiện chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố thông tin, thay vì các nền tảng cơ bản. Bên cạnh đó, tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường.

Theo ông Hyerczyk, việc lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau các thông tin trên đã tạo điều kiện để giá bạc nhích lên. Tuy nhiên, mức tăng hiện tại vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng đi lên rõ ràng, mà chủ yếu phản ánh sự “giảm áp lực” của thị trường sau giai đoạn biến động mạnh.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 2/4/2026: