Giá gas bán lẻ tháng 4/2026 tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh

08:35 | 01/04/2026
Từ ngày 1/4, giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh, lên mức 661.000 đồng một bình 12 kg, tăng 95.000 đồng so với cuối tháng 3. Lý do tăng giá là do giá thế giới giao tháng 4 tăng 232,5 USD, lên 775 USD/tấn.
Giá gas bán lẻ bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh cao kỷ lục. Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việtừt Nam (PV GAS LPG Miền Nam) cho biết, từ 1/4, giá gas tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh, đưa mỗi bình 12 kg lên 660.081 đồng, tương đương tăng 7.917 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tức khoảng 95.000 đồng một bình so với cuối tháng 3. Với loại bình 45 kg, mức tăng lên tới 356.250 đồng, đẩy giá bán lẻ lên gần 2,5 triệu đồng/bình.

Saigon Petro cũng nâng giá gas thêm cùng mức 7.917 đồng/kg, đưa giá bán lẻ bình 12 kg lên khoảng 654.500 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Khí Hóa lỏng Việt Nam (VT GAS) cho biết, đây đã là lần điều chỉnh thứ 4 kể từ đầu tháng 3, với mặt bằng giá phổ biến hiện quanh 600.000 đồng/bình 12 kg và khoảng 2,248 triệu đồng đối với bình 45 kg.

Tính chung, chỉ trong hơn một tháng, giá gas loại 12 kg đã tăng 190.000 - 230.000 đồng/bình, tùy doanh nghiệp. Mức quanh 660.000 đồng/bình (chỉ tính riêng phần gas) hiện vượt xa mốc cao nhất trước đó khoảng 516.000 đồng ghi nhận vào tháng 3/2022.

Tại thị trường bán lẻ, áp lực tăng giá đang lan rộng. Đại diện một đại lý gas tại TP Hồ Chí Minh cho biết chưa từng chứng kiến giá biến động liên tục như hiện nay, với tần suất điều chỉnh 2 - 4 lần chỉ trong hơn một tháng. Không chỉ người tiêu dùng chịu tác động, các đại lý cũng gặp khó do nguồn hàng khan hiếm và giá nhập thay đổi nhanh.

Nguyên nhân chính đến từ biến động mạnh của giá thế giới. Các doanh nghiệp cho biết, giá gas thế giới (giá hợp đồng tham chiếu) tháng 4/2026 tăng lên 775 USD/tấn, cao hơn 232,5 USD so với tháng 3. Bên cạnh đó, chi phí "premium" - phần chênh lệch so với giá gas thế giới, tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt.

Dữ liệu từ thị trường quốc tế cho thấy, giá gas thế giới tháng 3/2026 ở mức khoảng 545 USD/tấn với propane và 540 USD/tấn với butane. Tuy nhiên, giá nhập khẩu thực tế cao hơn đáng kể do premium có thời điểm tăng lên vài trăm USD/tấn, vượt xa mức thông thường trước đây./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
Khảo sát cho thấy, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (4/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.050 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.450 - 8.550 đồng/kg…
Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (4/4) tăng khi đồng Yên suy yếu, giá dầu leo thang và chỉ số Nikkei biến động mạnh sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột Iran. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
(TBTCO) - Tháng 3/2026, thị trường phân bón trong nước bất ngờ “tăng nhiệt” khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chi phí logistics leo thang do tác động từ việc phong tỏa eo biển Hormuz. Áp lực này đang buộc ngành phân bón Việt Nam phải chủ động xoay xở để giữ nhịp sản xuất nông nghiệp.
Giá cà phê trong nước hôm nay (3/4) phục hồi rõ nét khi giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng trở lại. Hiện giá cà phê tại dao động trong khoảng 89.700 - 90.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang tại hầu hết các vùng sản xuất trọng điểm.
