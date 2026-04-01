Giá gas bán lẻ tháng 4/2026 tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh

Giá gas bán lẻ bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh cao kỷ lục. Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việtừt Nam (PV GAS LPG Miền Nam) cho biết, từ 1/4, giá gas tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh, đưa mỗi bình 12 kg lên 660.081 đồng, tương đương tăng 7.917 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tức khoảng 95.000 đồng một bình so với cuối tháng 3. Với loại bình 45 kg, mức tăng lên tới 356.250 đồng, đẩy giá bán lẻ lên gần 2,5 triệu đồng/bình.

Saigon Petro cũng nâng giá gas thêm cùng mức 7.917 đồng/kg, đưa giá bán lẻ bình 12 kg lên khoảng 654.500 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Khí Hóa lỏng Việt Nam (VT GAS) cho biết, đây đã là lần điều chỉnh thứ 4 kể từ đầu tháng 3, với mặt bằng giá phổ biến hiện quanh 600.000 đồng/bình 12 kg và khoảng 2,248 triệu đồng đối với bình 45 kg.

Tính chung, chỉ trong hơn một tháng, giá gas loại 12 kg đã tăng 190.000 - 230.000 đồng/bình, tùy doanh nghiệp. Mức quanh 660.000 đồng/bình (chỉ tính riêng phần gas) hiện vượt xa mốc cao nhất trước đó khoảng 516.000 đồng ghi nhận vào tháng 3/2022.

Tại thị trường bán lẻ, áp lực tăng giá đang lan rộng. Đại diện một đại lý gas tại TP Hồ Chí Minh cho biết chưa từng chứng kiến giá biến động liên tục như hiện nay, với tần suất điều chỉnh 2 - 4 lần chỉ trong hơn một tháng. Không chỉ người tiêu dùng chịu tác động, các đại lý cũng gặp khó do nguồn hàng khan hiếm và giá nhập thay đổi nhanh.

Nguyên nhân chính đến từ biến động mạnh của giá thế giới. Các doanh nghiệp cho biết, giá gas thế giới (giá hợp đồng tham chiếu) tháng 4/2026 tăng lên 775 USD/tấn, cao hơn 232,5 USD so với tháng 3. Bên cạnh đó, chi phí "premium" - phần chênh lệch so với giá gas thế giới, tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt.

Dữ liệu từ thị trường quốc tế cho thấy, giá gas thế giới tháng 3/2026 ở mức khoảng 545 USD/tấn với propane và 540 USD/tấn với butane. Tuy nhiên, giá nhập khẩu thực tế cao hơn đáng kể do premium có thời điểm tăng lên vài trăm USD/tấn, vượt xa mức thông thường trước đây./.