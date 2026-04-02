Nhìn lại kế hoạch kinh doanh từ mùa đại hội cổ đông

Đọc kế hoạch từ mùa đại hội

Mùa đại hội đồng cổ đông năm 2026 đang diễn ra trên diện rộng, trở thành giai đoạn cao điểm công bố kế hoạch kinh doanh và định hướng hoạt động của doanh nghiệp cho năm tài chính mới. Theo các thống kê sơ bộ từ thị trường, đã có một số lượng lớn doanh nghiệp hoàn tất đại hội, trong khi vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tổ chức, cho thấy tiến trình này vẫn đang tiếp diễn.

Xét theo từng sàn, mức độ triển khai có sự phân hóa nhất định, trong đó UPCoM thường ghi nhận số lượng doanh nghiệp tổ chức đại hội nhiều hơn, tiếp đến là HOSE và HNX. Diễn biến này phản ánh nguồn cung thông tin về kế hoạch kinh doanh đang dần được đưa ra thị trường, tạo cơ sở quan trọng cho hoạt động phân tích và ra quyết định đầu tư.

Cuộc họp đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham dự. Ảnh: Thanh Thủy

Trong bối cảnh đó, kế hoạch kinh doanh được xem là một trong những dữ liệu đầu vào quan trọng đối với nhà đầu tư, các quỹ và tổ chức phân tích khi đánh giá triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Thành Trung - Nhà sáng lập FinSuccess, đây là thông tin xuất phát từ nội bộ doanh nghiệp, phản ánh góc nhìn của những người trực tiếp vận hành, do đó thường có độ chi tiết và mức độ hiểu biết sâu hơn so với các đánh giá từ bên ngoài. Tuy nhiên, mức độ tin cậy của các kế hoạch này trên thực tế không đồng đều và có thể khác biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp.

Các thống kê thị trường trong nhiều năm cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thành và không hoàn thành kế hoạch kinh doanh thường dao động quanh trạng thái tương đối cân bằng, dù mức độ chênh lệch có thể thay đổi theo từng giai đoạn. Trong những thời kỳ biến động mạnh, sự phân hóa này có xu hướng rõ rệt hơn, trong khi ở các giai đoạn ổn định, khoảng cách giữa hai nhóm có thể thu hẹp. Điều này cho thấy kế hoạch kinh doanh, trên bình diện chung, mang tính tham chiếu nhiều hơn là một cam kết chắc chắn về kết quả thực hiện.

Phân tích doanh nghiệp từ hai nguồn dữ liệu Theo ông Phùng Minh Hoàng, nhà đầu tư cần chú ý hai tài liệu quan trọng trước mùa đại hội cổ đông. Thứ nhất là kế hoạch kinh doanh năm tới, cần đặt trong tương quan với kết quả thực hiện và kế hoạch các năm trước để đánh giá mức độ hợp lý và khả thi của mục tiêu tăng trưởng. Thứ hai là báo cáo thường niên, cung cấp thông tin toàn diện về hoạt động, chiến lược và quản trị doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để kiểm chứng các giả định trong kế hoạch kinh doanh, đồng thời giúp nhà đầu tư và các bộ phận phân tích xây dựng nhận định đầy đủ hơn về doanh nghiệp.

Sự khác biệt về mức độ tin cậy của kế hoạch kinh doanh phần lớn xuất phát từ cách tiếp cận của từng doanh nghiệp. Trên thực tế, có những doanh nghiệp xây dựng kế hoạch theo hướng thận trọng và có xu hướng vượt kế hoạch trong quá trình thực hiện. Ngược lại, một số doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng cao nhưng không đạt được, phản ánh khoảng cách giữa kỳ vọng và năng lực thực thi. Theo ông Trung, đặc điểm về cơ cấu cổ đông và cấu trúc doanh nghiệp là yếu tố cần được xem xét, trong đó các doanh nghiệp có yếu tố nhà nước thường thiên về cách lập kế hoạch thận trọng, trong khi doanh nghiệp tư nhân có xu hướng đặt mục tiêu tham vọng hơn.

Nếu cơ cấu sở hữu phản ánh cách doanh nghiệp thiết lập mục tiêu, thì lịch sử hoàn thành kế hoạch lại cung cấp góc nhìn về khả năng thực thi. Việc đối chiếu dữ liệu trong nhiều năm có thể giúp nhận diện mức độ sai lệch giữa kế hoạch và kết quả đạt được. Những doanh nghiệp duy trì mức độ hoàn thành tương đối ổn định quanh kế hoạch đề ra thường cho thấy khả năng lập kế hoạch sát thực tế hơn, trong khi các trường hợp biến động lớn phản ánh hạn chế trong năng lực dự báo và triển khai.

Bên cạnh đó, mức độ đồng thuận của cổ đông tại đại hội cũng là một chỉ báo đáng chú ý. Ngoài tỷ lệ thông qua các tờ trình, tỷ lệ ý kiến phản đối có thể cung cấp thêm tín hiệu về mức độ tin tưởng của cổ đông đối với kế hoạch kinh doanh. Việc xuất hiện ý kiến phản đối ở mức đáng kể phần nào cho thấy tồn tại những quan điểm khác biệt về tính khả thi của mục tiêu đề ra.

Chu kỳ ngành và góc nhìn nhà đầu tư

Không chỉ dừng lại ở yếu tố nội tại, ông Nguyễn Thành Trung cũng cho rằng, đặc thù ngành nghề cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của kế hoạch kinh doanh. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có tính chu kỳ cao như bất động sản, chứng khoán hoặc các ngành gắn với biến động giá hàng hóa thường gặp nhiều khó khăn trong dự báo. Ngược lại, các ngành có tính ổn định cao như điện, nước hoặc hàng tiêu dùng thiết yếu thường có điều kiện xây dựng kế hoạch sát thực tế hơn.

Từ góc nhìn thực tiễn, việc đánh giá một kế hoạch kinh doanh là tham vọng hay thận trọng không đơn giản, đặc biệt đối với nhà đầu tư cá nhân. Theo ông Phùng Minh Hoàng - Giám đốc Chiến lược tại Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các báo cáo dự phóng từ các công ty chứng khoán để có góc nhìn cân bằng hơn khi so sánh với kế hoạch doanh nghiệp công bố.

Ở góc độ rộng hơn, một số quan sát từ dữ liệu lịch sử cho thấy mối liên hệ nhất định giữa mức độ hoàn thành kế hoạch của doanh nghiệp và diễn biến thị trường. Trong những giai đoạn nhiều doanh nghiệp đạt hoặc vượt kế hoạch, thị trường thường có xu hướng tích cực hơn. Ngược lại, khi kết quả không đạt kế hoạch trở nên phổ biến, thị trường có thể đối mặt với nhiều thách thức hơn, dù mối quan hệ này chỉ mang tính tham khảo.

Tổng thể, kế hoạch kinh doanh là một nguồn thông tin quan trọng nhưng cần được đặt trong bối cảnh cụ thể của từng doanh nghiệp. Thay vì xem đây là một cam kết chắc chắn, nhà đầu tư nên coi kế hoạch như một giả định có điều kiện, cần được kiểm chứng thông qua nhiều nguồn dữ liệu và phương pháp phân tích khác nhau. Chỉ khi tiếp cận theo hướng đa chiều, nhà đầu tư mới có thể đánh giá hợp lý mức độ khả thi của các mục tiêu và đưa ra quyết định phù hợp./.