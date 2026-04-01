Giá vàng hôm nay ngày 1/4: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, tiến sát ngưỡng 175 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận vào sáng ngày 1/4, thị trường vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên quanh mức 171,9 - 174,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Mức điều chỉnh tăng cũng được ghi nhận tại một số doanh nghiệp khác. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng tăng lên mức 171,7 - 174,9 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 1/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà tăng không chỉ diễn ra ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 171,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 174,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. PNJ cũng điều chỉnh tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 171,9 - 174,9 triệu đồng/lượng. DOJI ghi nhận mức tăng tương tự, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 171,9 - 174,9 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về quanh mức 171,7 - 174,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có mức điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng, với mặt bằng giá phổ biến dao động quanh ngưỡng 171 - 174 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay tăng so với phiên trước, dao động quanh 4.678 USD/ounce, tương đương khoảng 149,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí). Dù nhích lên trong ngắn hạn, kim loại quý này vẫn giảm khoảng 681 USD/ounce, tương đương 12,7% trong vòng 30 ngày qua và hiện thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 25,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo các nhà phân tích của HSBC, diễn biến của vàng thời gian gần đây cho thấy xu hướng khác biệt so với vai trò trú ẩn truyền thống. Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và căng thẳng địa chính trị gia tăng, vàng lại có xu hướng biến động tương tự tài sản rủi ro, thậm chí giảm mạnh trong tháng 3, trái ngược với các chu kỳ trước.

HSBC cho rằng, sự thay đổi này đến từ cơ cấu nhà đầu tư, khi dòng tiền cá nhân và sử dụng đòn bẩy chiếm tỷ trọng lớn hơn, khiến thị trường dễ bị bán tháo khi biến động tăng. Tuy vậy, trong dài hạn, câu chuyện phi đô la hóa vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ, duy trì sức hấp dẫn của vàng trong danh mục đầu tư.

Ông James Steel - Trưởng bộ phận Phân tích kim loại quý tại HSBC, nhận định biến động sẽ là đặc trưng của thị trường trong năm 2026, khi chính sách của Fed và diễn biến của đồng USD tiếp tục chi phối nhu cầu. Đồng thời, mối quan hệ truyền thống giữa vàng và lãi suất thực, đặc biệt là lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm, đã suy yếu đáng kể trong những năm gần đây.

Ở góc độ khác, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao, góp phần củng cố vai trò của kim loại quý như một công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ trong dài hạn./.