Thị trường

Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

06:44 | 31/03/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (31/3) đi ngang nhưng xu hướng dài hạn chịu áp lực giảm mạnh, khi nguồn cung từ Brazil tăng và nhu cầu toàn cầu chưa phục hồi rõ nét. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, sau chuỗi phiên biến động trước đó.
Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá cà phê hôm nay đi ngang.

Giá cà phê dao động trong khoảng 91.700 - 92.500 đồng/kg

Khảo sát sáng ngày 31/3 cho thấy, thị trường cà phê trong nước đang duy trì trạng thái tương đối ổn định sau chuỗi ngày biến động trước đó. Giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 91.700 - 92.500 đồng/kg, không có nhiều thay đổi so với hôm qua.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương hiếm hoi ghi nhận mức tăng nhẹ 200 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 91.700 đồng/kg. Đây vẫn là mức thấp nhất khu vực, nhưng cho thấy tín hiệu phục hồi cục bộ sau chuỗi ngày giảm sâu.

Tại Đắk Nông, giá cà phê giữ nguyên ở mức 92.500 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá cao nhất. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức 92.300 đồng/kg, phản ánh xu hướng đi ngang chiếm ưu thế trên toàn thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, đặc biệt trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 5/2026 giảm 1,9% xuống còn 3.593 USD/tấn, trong khi hợp đồng tháng 7/2026 giảm 1,5%, còn 3.516 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng tháng 5/2026 giảm 2,6%, xuống mức 301,7 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng giảm 2,1%, còn 295,9 US cent/pound.

Diễn biến này phản ánh xu hướng điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng, đồng thời cho thấy thị trường đang dần phản ánh kỳ vọng về nguồn cung dồi dào hơn trong thời gian tới.

Giá tiêu trong nước đi ngang, duy trì vùng giá cao

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định.

Khảo sát sáng ngày 31/3 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, sau chuỗi phiên biến động trước đó. Mặt bằng giá tại các vùng sản xuất trọng điểm hiện dao động trong khoảng 139.000 - 140.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là hai khu vực dẫn đầu cả nước với mức giá 140.500 đồng/kg. Đây cũng là ngưỡng giá cao nhất ghi nhận trên thị trường hiện nay.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giữ mức 139.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai phổ biến ở mức 139.000 đồng/kg. Biên độ giá giữa các địa phương không quá lớn, cho thấy thị trường đang vận hành trong trạng thái cân bằng tương đối.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục đi ngang. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Malaysia hiện được chào bán ở mức 9.300 USD/tấn - cao nhất trong nhóm các quốc gia sản xuất. Tiếp đến là Indonesia với mức 6.994 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì ổn định trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l, cho thấy sự ổn định của thị trường xuất khẩu trong ngắn hạn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giữ ở mức 9.274 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia và Việt Nam lần lượt chào bán ở mức 12.200 USD/tấn và 9.050 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường tiêu toàn cầu đang trong trạng thái “lặng sóng”, khi cung - cầu chưa có biến động lớn, đồng thời các yếu tố hỗ trợ giá vẫn duy trì nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra xu hướng tăng mới./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Dành cho bạn

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

Doanh nghiệp bảo hiểm “xoay trục” để cân bằng hiệu quả kinh doanh

Doanh nghiệp bảo hiểm “xoay trục” để cân bằng hiệu quả kinh doanh

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Đọc thêm

Ngày 31/3: Giá heo hơi tiếp đà trượt dài ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 31/3: Giá heo hơi tiếp đà trượt dài ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (31/3) tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng, với mức giảm phổ biến từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Miền Trung - Tây Nguyên là khu vực có giá thấp nhất cả nước, trong khi miền Nam vẫn duy trì mặt bằng giá cao hơn, dù đã xuất hiện điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương.
Ngày 31/3: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Ngày 31/3: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/3) nối đà phục hồi sau cú sập sâu của tuần trước đó. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.283.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.313.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay ở mức 70,25 USD/ounce, tăng 0,59 USD/ounce so với hôm qua.
Ngày 31/3: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước đi ngang

Ngày 31/3: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (31/3) phân hóa rõ nét. Cụ thể, trên sàn TOCOM, giá cao su RSS3 tăng 1,11 - 2,05%, lên 365 - 370 Yên/kg, trong khi trên sàn SHFE giằng co quanh mức 16.460 - 16.485 NDT/tấn. Trong nước, giá cao su hiện vẫn duy trì trạng thái ổn định tại các doanh nghiệp lớn, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu.
Ngày 31/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, nhu cầu mua yếu

Ngày 31/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, nhu cầu mua yếu

Giá lúa gạo hôm nay (31/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, trong khi giao dịch tại nhiều địa phương diễn ra cầm chừng, nhu cầu mua yếu. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục duy trì mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bình ổn giá các mặt hàng, đặc biệt là phân bón, nhằm giảm chi phí đầu vào cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.
Giá bạc đảo chiều tăng sau 3 tuần suy yếu

Giá bạc đảo chiều tăng sau 3 tuần suy yếu

Dòng tiền đầu cơ quay trở lại trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến động đã tạo lực đỡ cho nhóm kim loại. Đáng chú ý, giá bạc đảo chiều tăng sau chuỗi 3 tuần suy yếu, bất chấp áp lực từ đồng USD mạnh. Trái lại, thị trường cà phê ghi nhận xu hướng suy yếu dưới áp lực từ triển vọng nguồn cung gia tăng tại Brazil.
Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

(TBTCO) - Trước biến động mạnh của thị trường nhiên liệu hàng không, Petrolimex Aviation chủ động đa dạng nguồn cung, điều hành linh hoạt, đảm bảo Jet A-1 liên tục, không gián đoạn hoạt động bay.
Ngày 30/3: Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục tăng

Ngày 30/3: Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (30/3) phục hồi nhẹ sau cú sập sâu của tuần trước đó. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.257.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.287.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 70,4 USD/ounce.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

