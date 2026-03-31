Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê dao động trong khoảng 91.700 - 92.500 đồng/kg

Khảo sát sáng ngày 31/3 cho thấy, thị trường cà phê trong nước đang duy trì trạng thái tương đối ổn định sau chuỗi ngày biến động trước đó. Giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 91.700 - 92.500 đồng/kg, không có nhiều thay đổi so với hôm qua.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương hiếm hoi ghi nhận mức tăng nhẹ 200 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 91.700 đồng/kg. Đây vẫn là mức thấp nhất khu vực, nhưng cho thấy tín hiệu phục hồi cục bộ sau chuỗi ngày giảm sâu.

Tại Đắk Nông, giá cà phê giữ nguyên ở mức 92.500 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá cao nhất. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức 92.300 đồng/kg, phản ánh xu hướng đi ngang chiếm ưu thế trên toàn thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, đặc biệt trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 5/2026 giảm 1,9% xuống còn 3.593 USD/tấn, trong khi hợp đồng tháng 7/2026 giảm 1,5%, còn 3.516 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng tháng 5/2026 giảm 2,6%, xuống mức 301,7 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng giảm 2,1%, còn 295,9 US cent/pound.

Diễn biến này phản ánh xu hướng điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng, đồng thời cho thấy thị trường đang dần phản ánh kỳ vọng về nguồn cung dồi dào hơn trong thời gian tới.

Giá tiêu trong nước đi ngang, duy trì vùng giá cao

Khảo sát sáng ngày 31/3 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, sau chuỗi phiên biến động trước đó. Mặt bằng giá tại các vùng sản xuất trọng điểm hiện dao động trong khoảng 139.000 - 140.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là hai khu vực dẫn đầu cả nước với mức giá 140.500 đồng/kg. Đây cũng là ngưỡng giá cao nhất ghi nhận trên thị trường hiện nay.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giữ mức 139.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai phổ biến ở mức 139.000 đồng/kg. Biên độ giá giữa các địa phương không quá lớn, cho thấy thị trường đang vận hành trong trạng thái cân bằng tương đối.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục đi ngang. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Malaysia hiện được chào bán ở mức 9.300 USD/tấn - cao nhất trong nhóm các quốc gia sản xuất. Tiếp đến là Indonesia với mức 6.994 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì ổn định trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l, cho thấy sự ổn định của thị trường xuất khẩu trong ngắn hạn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giữ ở mức 9.274 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia và Việt Nam lần lượt chào bán ở mức 12.200 USD/tấn và 9.050 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường tiêu toàn cầu đang trong trạng thái “lặng sóng”, khi cung - cầu chưa có biến động lớn, đồng thời các yếu tố hỗ trợ giá vẫn duy trì nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra xu hướng tăng mới./.