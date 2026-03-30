Ngày 30/3: Giá cao su butadien trên sàn SHFE ở vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại

Giá cao su butadien duy trì vùng đỉnh do nguồn cung naphtha khan hiếm.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Nhật Bản) tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 4/2026 tăng 4 Yên/kg lên 365 Yên/kg; hợp đồng tháng 5/2026 tăng 7,40 Yên/kg lên 367,90 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 tăng 5 Yên/kg lên 370 Yên/kg.

Ngược lại, trên sàn SHFE (Trung Quốc), giá cao su tự nhiên diễn biến giằng co với các mức tăng - giảm đan xen giữa các kỳ hạn. Theo đó, hợp đồng tháng 4/2026 tăng 50 NDT/tấn lên 16.460 NDT/tấn; hợp đồng tháng 5/2026 giảm 20 NDT/tấn xuống 16.480 NDT/tấn; hợp đồng tháng 6/2026 giảm 20 NDT/tấn về mức 16.540 NDT/tấn.

Giá cao su butadien trên sàn SHFE tiếp tục duy trì ở vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu đầu vào khan hiếm.

Trong phiên giao dịch gần nhất, hợp đồng cao su butadien giao tháng 5, mặt hàng sôi động nhất tăng 10 NDT/tấn lên 17.840 NDT/tấn. Đáng chú ý, giá mặt hàng này đã thiết lập mức cao kỷ lục và tiếp tục duy trì cao hơn so với cao su tự nhiên. Đà tăng mạnh của cao su tổng hợp chủ yếu đến từ tình trạng khan hiếm naphtha, nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc từ dầu thô.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn hiện duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.