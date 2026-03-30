Thị trường

Ngày 30/3: Giá cao su butadien trên sàn SHFE ở vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại

06:45 | 30/03/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (30/3) diễn biến trái chiều, trong đó giá trên sàn Nhật Bản duy trì xu hướng tăng, trong khi thị trường Trung Quốc tăng - giảm đan xen. Đáng chú ý, cao su butadien duy trì vùng đỉnh do nguồn cung naphtha khan hiếm.
Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Nhật Bản) tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 4/2026 tăng 4 Yên/kg lên 365 Yên/kg; hợp đồng tháng 5/2026 tăng 7,40 Yên/kg lên 367,90 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 tăng 5 Yên/kg lên 370 Yên/kg.

Ngược lại, trên sàn SHFE (Trung Quốc), giá cao su tự nhiên diễn biến giằng co với các mức tăng - giảm đan xen giữa các kỳ hạn. Theo đó, hợp đồng tháng 4/2026 tăng 50 NDT/tấn lên 16.460 NDT/tấn; hợp đồng tháng 5/2026 giảm 20 NDT/tấn xuống 16.480 NDT/tấn; hợp đồng tháng 6/2026 giảm 20 NDT/tấn về mức 16.540 NDT/tấn.

Giá cao su butadien trên sàn SHFE tiếp tục duy trì ở vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu đầu vào khan hiếm.

Trong phiên giao dịch gần nhất, hợp đồng cao su butadien giao tháng 5, mặt hàng sôi động nhất tăng 10 NDT/tấn lên 17.840 NDT/tấn. Đáng chú ý, giá mặt hàng này đã thiết lập mức cao kỷ lục và tiếp tục duy trì cao hơn so với cao su tự nhiên. Đà tăng mạnh của cao su tổng hợp chủ yếu đến từ tình trạng khan hiếm naphtha, nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc từ dầu thô.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn hiện duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Giữ vững “trục xương sống” truyền tải điện miền Trung mùa cao điểm

(TBTCO) - Miền Trung giữ vai trò then chốt trong truyền tải điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn cung biến động. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Chiến - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết, PTC2 đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục trong mùa khô và ứng phó với các rủi ro thiên tai.
Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Thị trường lúa mì ghi nhận đà tăng giá rõ nét, với các hợp đồng kỳ hạn đồng loạt đi lên, tiến sát vùng giá cao nhất từ đầu niên vụ 2025 - 2026. Trái lại, hoạt động xuất khẩu tại các trung tâm giao dịch gạo hàng đầu châu Á như Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan đồng loạt chững lại, kéo theo sự sụt giảm về giá.
Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

(TBTCO) - Theo kế hoạch, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026 sẽ diễn ra cao điểm từ ngày 10/4 đến 5/5/2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đồng thời có thể kéo dài đến hết tháng 5 để phục vụ nhu cầu mua sắm và tham quan của người dân và du khách.
Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/3) quay đầu giảm trong bối cảnh môi trường lãi suất cao tại Mỹ và đà tăng của đồng USD khiến nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng đối với kim loại quý này.
Ngày 29/3: Giá cao su thế giới phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (29/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,1%, tại Nhật Bản tăng 1,11%, tại Trung Quốc tăng 0,3% và tại Singapore tăng 0,7%.
Ngày 29/3: Giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (29/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá yếu. Trong khi giá lúa tươi ở nhiều địa phương giữ mức ổn định, một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng nhẹ.
Doanh nghiệp “gồng mình” giữ giá, đồng hành cùng nông dân vượt sóng chi phí

(TBTCO) - Trước áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh do biến động toàn cầu, đặc biệt từ xung đột Trung Đông, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi nông nghiệp đang nỗ lực “ghìm giá”, chia sẻ khó khăn với nông dân và người tiêu dùng. Từ đó, góp phần giữ vững sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản Việt.
Ngày 28/3: Giá cao su tăng mạnh trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á

Giá cao su hôm nay (28/3) tăng mạnh trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á. Đặc biệt, giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, nhờ đồng Yên yếu và giá cao su vật chất tại Thái Lan đi lên.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

