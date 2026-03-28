Ngày 28/3: Giá cao su tăng mạnh trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á

07:38 | 28/03/2026
Giá cao su hôm nay (28/3) tăng mạnh trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á. Đặc biệt, giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, nhờ đồng Yên yếu và giá cao su vật chất tại Thái Lan đi lên.
Giá cao su trên các sàn giao dịch lớn châu Á hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Nhật Bản, tăng 3,6% (12,5 Yên) lên mức 361 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 0,2% (30 Nhân dân tệ) lên mức 16,410 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4 giao dịch ở mức 197,1 U.S cent/kg, tăng 0,2%.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 đi ngang mức 75,2 Baht/kg.

Giá cao su tương lai tại Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu cùng với mức giá cao su vật chất tăng tại Thái Lan.

Trên Sàn Osaka (OSE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 6,5 Yên, tương đương 1,77% lên 372,9 Yên/kg (khoảng 2,34 USD/kg).

Trên Sàn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 90 Nhân dân tệ, tương đương 0,55% lên 16.460 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.385,30 USD/tấn). Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 5 trên SHFE tăng 740 Nhân dân tệ, tức 4,29% lên 17.975 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su toàn cầu đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét khi giá cao su tự nhiên đồng loạt tăng trên cả thị trường vật chất lẫn kỳ hạn. Cụ thể, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) của Thái Lan tăng 1,28% lên 85,6 Baht/kg, trong khi cao su khối tăng 1,61% lên 73,15 Baht/kg.

Đồng Yên duy trì ở mức 159,41 JPY/USD. Đồng Yên yếu khiến các tài sản định giá bằng Yên trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài, góp phần thúc đẩy giá cao su.

Giá cao su trong nước

Trong nước, tiếp tục duy trì ổn định tại các doanh nghiệp lớn, không ghi nhận biến động mới so với những phiên trước đó. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Trong ngắn hạn, giá cao su trong nước nhiều khả năng tiếp tục đi ngang theo xu hướng ổn định của thị trường. Sự ổn định này phản ánh sự cân bằng giữa cung -cầu, cũng như tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trước những biến động mạnh trên thị trường quốc tế./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 27/3: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Giá heo hơi hôm nay (28/3) tiếp tục có xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam đi ngang trên diện rộng.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/3) đảo chiều bật tăng do lực mua quay trở lại thị trường. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.285.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc chạm mức cao nhất 73,99 USD/ounce ở chiều bán ra, tăng 2,63 USD so với hôm qua.
(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
(TBTCO) - Xuất khẩu thanh long sang thị trường EU đang đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe. Theo quy định mới nhất, mặt hàng này hiện thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất kiểm tra lên tới 30%, không phải 50% như một số thông tin chưa chính xác trước đó.
(TBTCO) - Dù đối mặt với rủi ro từ giá năng lượng biến động, các quốc gia ASEAN như Singapore, Malaysia và Việt Nam vẫn nắm giữ lợi thế lớn nhờ sự hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn và điện tử. Việc tiếp tục củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời chuẩn bị kịch bản ứng phó trước rủi ro thuế quan sẽ là chìa khóa để Việt Nam bảo vệ thành quả và tiến xa hơn trong tương lai.
(TBTCO) - Dù vẫn duy trì được sản lượng xuất khẩu, nhưng giá trị xuất khẩu gạo Việt lại sụt giảm đáng kể. Ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn về cạnh tranh, chi phí và cần sự điều hành linh hoạt.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động và giá nhiên liệu leo thang, bài toán bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Không chỉ dừng ở cấp độ chính sách, các bộ, ngành và địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp mang tính hệ thống, hướng tới một nền năng lượng chủ động, linh hoạt và bền vững.
Giá cao su thế giới hôm nay (27/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,3%; tại Trung Quốc tăng 1%; tại Singapore tăng 1,3%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.
