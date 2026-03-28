Ngày 28/3: Giá cao su tăng mạnh trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Nhật Bản, tăng 3,6% (12,5 Yên) lên mức 361 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 0,2% (30 Nhân dân tệ) lên mức 16,410 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4 giao dịch ở mức 197,1 U.S cent/kg, tăng 0,2%.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 đi ngang mức 75,2 Baht/kg.

Giá cao su tương lai tại Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu cùng với mức giá cao su vật chất tăng tại Thái Lan.

Trên Sàn Osaka (OSE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 6,5 Yên, tương đương 1,77% lên 372,9 Yên/kg (khoảng 2,34 USD/kg).

Trên Sàn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 90 Nhân dân tệ, tương đương 0,55% lên 16.460 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.385,30 USD/tấn). Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 5 trên SHFE tăng 740 Nhân dân tệ, tức 4,29% lên 17.975 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su toàn cầu đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét khi giá cao su tự nhiên đồng loạt tăng trên cả thị trường vật chất lẫn kỳ hạn. Cụ thể, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) của Thái Lan tăng 1,28% lên 85,6 Baht/kg, trong khi cao su khối tăng 1,61% lên 73,15 Baht/kg.

Đồng Yên duy trì ở mức 159,41 JPY/USD. Đồng Yên yếu khiến các tài sản định giá bằng Yên trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài, góp phần thúc đẩy giá cao su.

Giá cao su trong nước

Trong nước, tiếp tục duy trì ổn định tại các doanh nghiệp lớn, không ghi nhận biến động mới so với những phiên trước đó. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Trong ngắn hạn, giá cao su trong nước nhiều khả năng tiếp tục đi ngang theo xu hướng ổn định của thị trường. Sự ổn định này phản ánh sự cân bằng giữa cung -cầu, cũng như tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trước những biến động mạnh trên thị trường quốc tế./.