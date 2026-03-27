Ngày 27/3: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,3% (0,2 Baht/kg) lên mức 75,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 gần như đi ngang ở mức 348,5 Yên/kg, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 1% (170 Nhân dân tệ) lên mức 16,380 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 4 giao dịch ở mức 196,1 US cent/kg, tăng 1,3%.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản được hỗ trợ bởi thông tin xuất khẩu từ Thái Lan, nhà sản xuất hàng đầu thế giới sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Trên Sàn Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 tăng 4,3 Yên, tương đương 1,19% lên 365 Yên/kg, tương đương khoảng 2,30 USD/kg.

Hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 230 Nhân dân tệ, tương đương 1,42%, lên 16.430 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2.382,61 USD/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 5 loại được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng mạnh 725 Nhân dân tệ, tương đương 4,27% lên 17.720 Nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường vật chất, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) của Thái Lan tăng 1,28%, trong khi giá cao su khối tăng 2,19%.

Giá cao su tổng hợp duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ cao su tự nhiên, khi khuyến khích các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng nguyên liệu tự nhiên để tối ưu chi phí. Đáng chú ý, giá cao su butadien trên SHFE trong tuần này đã vượt giá cao su tự nhiên lần đầu tiên kể từ tháng 8/2024, theo dữ liệu tổng hợp từ LSEG.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.