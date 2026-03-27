Thị trường

Ngày 27/3: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (27/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,3%; tại Trung Quốc tăng 1%; tại Singapore tăng 1,3%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.
Ngày 27/3: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước đi ngang
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,3% (0,2 Baht/kg) lên mức 75,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 gần như đi ngang ở mức 348,5 Yên/kg, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 1% (170 Nhân dân tệ) lên mức 16,380 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 4 giao dịch ở mức 196,1 US cent/kg, tăng 1,3%.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản được hỗ trợ bởi thông tin xuất khẩu từ Thái Lan, nhà sản xuất hàng đầu thế giới sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Trên Sàn Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 tăng 4,3 Yên, tương đương 1,19% lên 365 Yên/kg, tương đương khoảng 2,30 USD/kg.

Hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 230 Nhân dân tệ, tương đương 1,42%, lên 16.430 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2.382,61 USD/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 5 loại được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng mạnh 725 Nhân dân tệ, tương đương 4,27% lên 17.720 Nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường vật chất, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) của Thái Lan tăng 1,28%, trong khi giá cao su khối tăng 2,19%.

Giá cao su tổng hợp duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ cao su tự nhiên, khi khuyến khích các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng nguyên liệu tự nhiên để tối ưu chi phí. Đáng chú ý, giá cao su butadien trên SHFE trong tuần này đã vượt giá cao su tự nhiên lần đầu tiên kể từ tháng 8/2024, theo dữ liệu tổng hợp từ LSEG.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Dành cho bạn

Đọc thêm

Giá lúa gạo hôm nay (27/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 7.800 - 7.950 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động từ 5.600 - 5.700 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/3) đang chịu áp lực giảm do đồng USD mạnh lên và lãi suất tăng, khiến chi phí nắm giữ kim loại quý cao hơn. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.259.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 71,5 USD/ounce, giảm 1,92 USD so với hôm qua.
Giá heo hơi hôm nay (27/3) giảm nhẹ tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, miền Nam ghi nhận tăng nhẹ tại An Giang, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Xung đột ở Trung Đông khiến chi phí chuỗi cung ứng tăng, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, trong đó xác định các giải pháp cụ thể nhằm duy trì ổn định chuỗi xuất khẩu và tăng khả năng tự chủ dài hạn.
(TBTCO) - Bộ Công thương đã họp với các bên liên quan, bàn khả năng triển khai xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4/2026, sớm hơn khoảng một tháng so với lộ trình chính thức.
Thị trường hàng hóa kim loại diễn biến giằng co khi các yếu tố vĩ mô đảo chiều nhanh chóng đẩy giá đồng phục hồi, trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Đồng thời, giá bạc COMEX bật tăng 4,4% nhờ lực mua bắt đáy và nguồn cung thắt chặt.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, Việt Nam đang chịu tác động từ các cú sốc giá quốc tế. Tuy nhiên, nhờ triển khai sớm, chủ động và đồng bộ các giải pháp điều hành, Chính phủ đã kiểm soát hiệu quả thị trường, bảo đảm nguồn cung, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực tới kinh tế vĩ mô.
Giá lúa gạo hôm nay (26/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, sức mua còn yếu. Trong khi giá gạo nguyên liệu phần lớn đi ngang, thì một số loại lúa tươi giảm. Ở thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

