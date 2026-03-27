Thị trường

Tiết kiệm năng lượng: "Không chỉ là lựa chọn, mà còn là điều kiện sống còn"

Khánh Linh

10:57 | 27/03/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động và giá nhiên liệu leo thang, bài toán bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Không chỉ dừng ở cấp độ chính sách, các bộ, ngành và địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp mang tính hệ thống, hướng tới một nền năng lượng chủ động, linh hoạt và bền vững.
Tiết kiệm năng lượng - “nguồn năng lượng rẻ nhất”

Theo các nghiên cứu quốc tế, tiết kiệm năng lượng được coi là “nguồn năng lượng rẻ nhất” khi có thể giúp giảm từ 10 - 20% nhu cầu tiêu thụ, tương đương với việc xây dựng thêm nhiều nhà máy điện mới nhưng với chi phí thấp hơn rất nhiều.

Tại Việt Nam, Bộ Công thương đã triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, đặt mục tiêu tiết kiệm từ 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng. Đây được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.

Theo TS. Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu chịu nhiều áp lực, việc sử dụng tiết kiệm và chuyển đổi sang nhiên liệu thay thế không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu cấp thiết. “Các doanh nghiệp và địa phương cần chủ động hơn, không chờ đến thời điểm bắt buộc mới triển khai” - ông Đào Duy Anh nhấn mạnh.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt tại Hà Nội sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Ảnh: An Thư

Là trung tâm kinh tế - chính trị lớn của cả nước, Hà Nội đang đối mặt với áp lực tiêu thụ năng lượng rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và công nghiệp. Trung bình mỗi tháng, Thành phố tiêu thụ khoảng 150.000 m3 xăng dầu.

Theo Sở Công thương Hà Nội, thời gian qua, Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và các doanh nghiệp đầu mối để đảm bảo nguồn cung, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn.

Về lâu dài, Hà Nội đang chuyển hướng mạnh sang tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng sạch. Giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố đặt mục tiêu giảm 5% tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông và tiết kiệm 8 - 10% tổng năng lượng. Đáng chú ý, Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng và chuyển đổi phương tiện sang sử dụng điện. Mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đồng thời, việc triển khai xăng sinh học E10 và phát triển hạ tầng trạm sạc được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển lớn trong cơ cấu năng lượng đô thị.

Trong khi đó, Quảng Ninh đang nổi lên như một địa phương đi đầu trong việc xây dựng hệ thống năng lượng đồng bộ. Tỉnh xác định phát triển năng lượng là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với mục tiêu tăng trưởng bền vững. Nhiều dự án hạ tầng điện quan trọng đã hoàn thành như các trạm biến áp 110kV Hoành Bồ, Hùng Thắng, Texhong Hải Hà 2. Đồng thời, các dự án lớn như trạm 220kV Nam Hòa, đường dây Yên Hưng - Nam Hòa đang được đẩy nhanh tiến độ theo Quy hoạch điện VIII.

Tỉnh cũng tích cực triển khai phát triển các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch được quy hoạch, từng bước giảm dần tỷ trọng năng lượng hóa thạch. Các dự án như điện mặt trời Đầm Hà, điện gió Quảng Ninh hay nhà máy điện rác đang từng bước đa dạng hóa nguồn cung. việc phát triển đồng thời cả nguồn điện, lưới điện và năng lượng sạch giúp Quảng Ninh không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng xanh.

Sớm triển khai xăng sinh học E10 trong tháng 4/2026

Tại Hội triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg về chuyển đổi nhiên liệu sinh học, nhằm thúc đẩy tái vận hành và nâng công suất các nhà máy sản xuất ethanol trong nước, phục vụ lộ trình thay thế xăng khoáng bằng xăng sinh học E10RON95 trên toàn quốc do Bộ Công thương tổ chức ngày 26/3, Thứ trưởng Bộ Công thương - Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết đang xem xét khả năng triển khai sớm lộ trình này ngay trong tháng 4/2026, thay vì tháng 6 như kế hoạch. Với quỹ thời gian chỉ khoảng 30 ngày, các bộ, ngành và doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo triển khai đồng bộ.

Một hướng đi khác đang được nhiều địa phương triển khai là phát triển nhiên liệu sinh học. Tại Thanh Hóa, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học theo quy định của Bộ Công thương. Theo đó, Sở Công thương đóng vai trò đầu mối, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân chuyển đổi sang sử dụng xăng E5, E10. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm soát chất lượng nhiên liệu, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp như Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn hay Anh Phát Petro được yêu cầu chủ động chuẩn bị hạ tầng, từ kho bãi đến hệ thống phối trộn, để sẵn sàng triển khai trên diện rộng từ giữa năm 2026…

Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP. Hồ Chí Minh đang tiếp cận bài toán năng lượng theo hướng tích hợp và chủ động hơn. Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu năng lượng của Thành phố sẽ tiếp tục tăng mạnh cùng với quá trình đô thị hóa. Thành phố đang tập trung đầu tư hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các dự án điện khí LNG quy mô lớn như Hiệp Phước và Long Sơn. Đồng thời, Thành phố thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh trong giao thông, sản xuất. Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng hệ thống năng lượng có khả năng chống chịu cao, đảm bảo cung ứng liên tục trong mọi tình huống.

Doanh nghiệp chủ động thích ứng

Không chỉ cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang chủ động thích ứng. Ông Võ Văn Tân - đại diện Petrolimex Sài Gòn cho biết, doanh nghiệp đã sẵn sàng triển khai xăng E10 trên toàn hệ thống từ tháng 5/2026, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng.

Tổng công ty Dầu Việt Nam cho hay, doanh nghiệp đã tăng nhập khẩu 20 - 30% và làm việc với các nhà máy lọc dầu trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Tương tự, các doanh nghiệp sản xuất như Công ty Cơ khí Duy Khanh (TP. Hồ Chí Minh) cũng tối ưu lịch sản xuất và vận chuyển để giảm chi phí. “Tiết kiệm năng lượng giờ đây không chỉ là lựa chọn mà là điều kiện sống còn” - đại diện doanh nghiệp chia sẻ. Cụ thể, Công ty bắt buộc gom đơn hàng để giao chung cho nhiều đối tác trong cùng khu công nghiệp, thay vì giao lẻ từng đơn như trước, từ đó giúp chi phí xăng dầu giảm từ 10 - 20% tùy thời điểm. Ngoài ra, để giảm chi phí điện năng, doanh nghiệp cũng chủ động điều chỉnh kế hoạch, đẩy mạnh sản xuất vào các khung giờ thấp điểm.

Chuyên gia kinh tế, GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đánh giá, tiết kiệm năng lượng tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh. Thay vì thụ động chờ đợi giá xăng dầu ổn định, doanh nghiệp cần coi đây là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cấp thiết thúc đẩy chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện, trong đó nhấn mạnh việc chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu.

Theo chỉ đạo, Bộ Công thương đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, phấn đấu triển khai sớm từ tháng 4/2026, góp phần giảm khoảng 10% tiêu thụ xăng khoáng. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao phát triển vùng nguyên liệu, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất ethanol nhiên liệu trong năm 2026.

Chỉ thị cũng yêu cầu các doanh nghiệp phân phối xăng dầu mở rộng kinh doanh nhiên liệu sinh học và các loại nhiên liệu ít phát thải, góp phần giảm phát thải trong giao thông.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động và rủi ro gián đoạn nguồn cung gia tăng, việc phát triển nhiên liệu sinh học được xem là xu hướng tất yếu. Đây không chỉ là giải pháp giảm phát thải, thực hiện cam kết khí hậu mà còn giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn năng lượng, tăng tính tự chủ và hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững./.

Từ khóa:
tiết kiệm năng lượng đảm bảo an ninh năng lượng ưu tiên hàng đầu năng lượng toàn cầu

Bài liên quan

Tiết kiệm năng lượng, tăng dự trữ để đứng vững trước biến động toàn cầu

Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng mới

Thủ tướng kêu gọi người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Dành cho bạn

Giá xuất khẩu giảm, ngành lúa gạo đứng trước “cơn gió ngược”

Thu hút FDI: Giữ “đà” trong biến động, hướng tới chất lượng và công nghệ cao

Để chính sách thuế mới thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển

Cho thuê tài chính “chia tải” vốn trung - dài hạn, gánh bớt áp lực cho ngân hàng

Xây dựng “tuyến phòng thủ” vững chắc cho an ninh năng lượng

Công khai thông tin nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Quảng Trị

Đọc thêm

Ngày 27/3: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (27/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,3%; tại Trung Quốc tăng 1%; tại Singapore tăng 1,3%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.
Ngày 27/3: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay (27/3) giảm khoảng 800 - 1.000 đồng/kg tùy từng địa phương. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.200 - 93.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ổn định so với ngày hôm trước.
Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá lúa gạo hôm nay (27/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 7.800 - 7.950 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động từ 5.600 - 5.700 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Ngày 27/3: Giá bạc trong nước và thế giới nối dài đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/3) đang chịu áp lực giảm do đồng USD mạnh lên và lãi suất tăng, khiến chi phí nắm giữ kim loại quý cao hơn. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.259.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 71,5 USD/ounce, giảm 1,92 USD so với hôm qua.
Ngày 27/3: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay (27/3) giảm nhẹ tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, miền Nam ghi nhận tăng nhẹ tại An Giang, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.
Chủ động kịch bản ứng phó xung đột Trung Đông, giữ vững chuỗi xuất khẩu nông sản

(TBTCO) - Xung đột ở Trung Đông khiến chi phí chuỗi cung ứng tăng, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, trong đó xác định các giải pháp cụ thể nhằm duy trì ổn định chuỗi xuất khẩu và tăng khả năng tự chủ dài hạn.
Đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học E10

(TBTCO) - Bộ Công thương đã họp với các bên liên quan, bàn khả năng triển khai xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4/2026, sớm hơn khoảng một tháng so với lộ trình chính thức.
Giá đồng phục hồi trong bối cảnh đồng USD suy yếu

Thị trường hàng hóa kim loại diễn biến giằng co khi các yếu tố vĩ mô đảo chiều nhanh chóng đẩy giá đồng phục hồi, trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Đồng thời, giá bạc COMEX bật tăng 4,4% nhờ lực mua bắt đáy và nguồn cung thắt chặt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản mã hóa

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

