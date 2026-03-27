Thuế - Hải quan

Công khai thông tin nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Quảng Trị

Ngọc Tân

11:01 | 27/03/2026
(TBTCO) - Ngày 27/3, Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa có thông báo số về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
Theo đó, Thuế tỉnh Quảng Trị công khai danh sách 100 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 28/2/2025 với số tiền hơn 1.627,977 tỷ đồng, bao gồm một số doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn.

Đứng đầu là Công ty CP Tập đoàn FLC (Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) có số tiền nợ thuế 452,178 tỷ đồng.

Quảng Trị đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025, hoàn thành 17/17 chỉ tiêu kinh tế đề ra. Ảnh: Ngọc Tân
Bên cạnh đó là các doanh nghiệp khác có trụ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như: Công ty CP Việt Group Central (Số 18, Quách Xuân Kỳ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) có số tiền nợ thuế 111,5 tỷ đồng. Công ty CP Sản xuất vật liệu và Xây dựng COSEVCO 1, (Số 332 A đường Quang Trung, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) có số tiền nợ thuế 85 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến (Số 56 Hoàng Kế Viêm, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) có số tiền nợ thuế 77,99 tỷ đồng. Công ty TNHH Xây dựng Minh Tiến (thôn Thuận Trạch, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) có số tiền nợ thuế hơn 74,1 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Quảng Bình (Tiểu khu 5, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) có số tiền nợ thuế 42,38 tỷ đồng.

Công ty CP Du lịch Hà Nội – Quảng Bình (Số 47 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) có số tiền nợ thuế 26,45 tỷ đồng…

Theo Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đã ban hành Chỉ thị về việc triển khai các giải pháp quản lý thu đảm bảo việc hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao cơ quan Thuế tỉnh theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, tăng cường phân tích, dự báo tình hình tác động đến nguồn thu. Rà soát các nguồn thu tiềm năng để kịp thời tham mưu UBD tỉnh các giải pháp điều hành thu ngân sách hiệu quả.

Chủ trì phối hợp với cac sở ban ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế tỉnh chri đạo quyết liệt công tác quản lý nguồn thu. Tập trung mở rộng cơ sở thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh. Đồng thời đẩy mạnh thu hồi nợ đọng đảm bảo tỷ lệ nợ thuế trên tông thủ ngân sách theo chỉ tiêu Bộ Tài chính, Cục Thuế giao.

Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương theo dõi sát việc thực hiện Kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện dự án, thời gian thu tiề sử dụng đất năm 2026 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2026 đã được HĐND tỉnh giao.

Được biết, năm 2026, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh Quảng Trị giao là 13.608 tỷ đồng./.

Từ khóa:
nợ thuế Thuế Quảng Trị danh sách nợ thuế

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh vượt qua những băn khoăn, bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu tiếp cận phương thức mới, Cục Thuế đã phát hành cuốn “Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế”. Cuốn sổ tay không chỉ là tài liệu tra cứu pháp luật mà còn là người bạn đồng hành giúp hộ kinh doanh chủ động kiểm soát nghĩa vụ thuế, giảm thiểu rủi ro sai sót và yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh.
Quý I/2026, thu nội địa của Đắk Lắk ước đạt hơn 5.057 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ, tạo nền đà tích cực cho cả năm. Tuy nhiên, các chính sách giảm thuế, phí với quy mô khoảng 1.962 tỷ đồng đang tác động trực tiếp đến nguồn thu, buộc công tác điều hành ngân sách những quý tiếp theo phải linh hoạt và chặt chẽ hơn.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, đơn vị luôn xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Thuế TP. Huế và các đơn vị trực thuộc đã chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế.
(TBTCO) - Hiện vẫn còn một số tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của người lao động vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cơ quan thuế sẽ củng cố hồ sơ và chuyển cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
(TBTCO) - Trong đợt cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do ngành thuế triển khai, nhiều vướng mắc liên quan đến hóa đơn điện tử và chứng từ đã được người nộp thuế phản ánh.
(TBTCO) - Thuế cơ sở 10 (Thuế TP. Hồ Chí Minh) đang đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp theo hình thức “cầm tay chỉ việc” nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nắm bắt và thực hiện đúng các quy định thuế mới.
(TBTCO) - Ngày 26/3, Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới kết hợp đối thoại, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, nhiều ý kiến vướng mắc của hộ, cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế giải đáp cụ thể.
Ngay trong quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII ghi nhận kết quả kim ngạch xuất nhập khẩu tăng, trong đó nhập khẩu giữ vai trò chủ lực. Tuy nhiên, sự biến động không đồng đều giữa các loại hình vận tải và một số sắc thuế cũng đặt ra yêu cầu điều hành linh hoạt trong quý II nhằm duy trì đà tăng trưởng bền vững.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

