Công khai thông tin nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Quảng Trị

Theo đó, Thuế tỉnh Quảng Trị công khai danh sách 100 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 28/2/2025 với số tiền hơn 1.627,977 tỷ đồng, bao gồm một số doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn.

Đứng đầu là Công ty CP Tập đoàn FLC (Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) có số tiền nợ thuế 452,178 tỷ đồng.

Quảng Trị công khai danh sách nhiều doanh nghiệp đang nợ thuế

Bên cạnh đó là các doanh nghiệp khác có trụ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như: Công ty CP Việt Group Central (Số 18, Quách Xuân Kỳ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) có số tiền nợ thuế 111,5 tỷ đồng. Công ty CP Sản xuất vật liệu và Xây dựng COSEVCO 1, (Số 332 A đường Quang Trung, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) có số tiền nợ thuế 85 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến (Số 56 Hoàng Kế Viêm, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) có số tiền nợ thuế 77,99 tỷ đồng. Công ty TNHH Xây dựng Minh Tiến (thôn Thuận Trạch, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) có số tiền nợ thuế hơn 74,1 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Quảng Bình (Tiểu khu 5, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) có số tiền nợ thuế 42,38 tỷ đồng.

Công ty CP Du lịch Hà Nội – Quảng Bình (Số 47 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) có số tiền nợ thuế 26,45 tỷ đồng…

Theo Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đã ban hành Chỉ thị về việc triển khai các giải pháp quản lý thu đảm bảo việc hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao cơ quan Thuế tỉnh theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, tăng cường phân tích, dự báo tình hình tác động đến nguồn thu. Rà soát các nguồn thu tiềm năng để kịp thời tham mưu UBD tỉnh các giải pháp điều hành thu ngân sách hiệu quả.

Chủ trì phối hợp với cac sở ban ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế tỉnh chri đạo quyết liệt công tác quản lý nguồn thu. Tập trung mở rộng cơ sở thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh. Đồng thời đẩy mạnh thu hồi nợ đọng đảm bảo tỷ lệ nợ thuế trên tông thủ ngân sách theo chỉ tiêu Bộ Tài chính, Cục Thuế giao.

Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương theo dõi sát việc thực hiện Kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện dự án, thời gian thu tiề sử dụng đất năm 2026 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2026 đã được HĐND tỉnh giao.

Được biết, năm 2026, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh Quảng Trị giao là 13.608 tỷ đồng./.