Thuế - Hải quan

Quảnng Trị: Thu ngân sách 3 tháng đầu năm ước đạt 2.707,3 tỷ đồng

Ngọc Tân

06:56 | 20/04/2026
(TBTCO) - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong 3 tháng đầu năm đạt 2,707,3 tỷ đồng - đạt 27,7% dự toán Trung ương giao và đạt 25,2% dự toán HĐND tỉnh.
Nếu trừ thu tiền sử dụng đất thu được 1.992,4 tỷ đồng, đạt 31,8% dự toán Trung ương giao. Riêng trong tháng 3/2026, thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 772,2 tỷ đồng - đạt 7,2% dự toán năm, đạt 133,8% so với số ước thu tháng 3 (577 tỷ đồng).

Quảng Trị đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 10.758 tỷ đồng trong năm 2026

Thuế Quảng Trị cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, ngành Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu nợ thuế; cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương.

Đươc biết, năm 2026, dự toán thu NSNN nội địa Trung ương giao cho tỉnh Quảng Trị là 9.758 tỷ đồng, trừ đất là 6.258 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao dự toán là 10.758 tỷ đồng, trừ đất là 6.258 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cho biết, đối với nhiệm vụ thu ngân sách, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương cụ thể hóa chỉ tiêu thu ngân sách đến từng đơn vị, từng địa bàn, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành thu.

Tăng cường phân tích nguồn thu theo từng sắc thuế, từng lĩnh vực và từng địa bàn nhằm kịp thời điều chỉnh giải pháp quản lý phù hợp. Tập trung rà soát các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu như đất đai, bất động sản, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại và khai thác tài nguyên khoáng sản; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước./.

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Chi cục Hải quan khu vực VIII nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

(TBTCO) - Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực VIII đang triển khai hàng loạt giải pháp cải cách mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ hiện đại và chủ động tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Những nỗ lực này không chỉ giúp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) tạm dừng. Doanh nghiệp được lựa chọn khai báo bằng hồ sơ giấy hoặc tờ khai chưa hoàn chỉnh để bảo đảm thông quan không gián đoạn.
(TBTCO) - Từ vị trí thứ 2 năm 2024, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã bứt phá vươn lên dẫn đầu Chỉ số SIPAS năm 2025 với tỷ lệ hài lòng đạt 97,97%, khẳng định rõ nét chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
(TBTCO) - Ngày 17/4/2026, Cục Hải quan ban hành công văn số 15430/CHQ-GSQL (thượng khẩn) gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống điện tử của ngành tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác bảo trì tại Trung tâm dữ liệu Hải quan.
(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến ngày 15/4/2026, số hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã thực hiện nộp tờ khai tháng là 31 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Hơn 2 nghìn hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai quý.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu của cả nước giảm mạnh cả về lượng và trị giá, trong khi nhập khẩu xăng dầu tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi phương thức quản lý thuế, việc minh bạch dòng tiền được xem là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tiếp cận các cơ hội phát triển mới với sự hỗ trợ từ cơ quan thuế và các đơn vị liên quan.
Số liệu mới nhất vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại.
