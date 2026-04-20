Quảnng Trị: Thu ngân sách 3 tháng đầu năm ước đạt 2.707,3 tỷ đồng

Nếu trừ thu tiền sử dụng đất thu được 1.992,4 tỷ đồng, đạt 31,8% dự toán Trung ương giao. Riêng trong tháng 3/2026, thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 772,2 tỷ đồng - đạt 7,2% dự toán năm, đạt 133,8% so với số ước thu tháng 3 (577 tỷ đồng).

Quảng Trị đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 10.758 tỷ đồng trong năm 2026

Thuế Quảng Trị cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, ngành Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu nợ thuế; cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương.

Đươc biết, năm 2026, dự toán thu NSNN nội địa Trung ương giao cho tỉnh Quảng Trị là 9.758 tỷ đồng, trừ đất là 6.258 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao dự toán là 10.758 tỷ đồng, trừ đất là 6.258 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cho biết, đối với nhiệm vụ thu ngân sách, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương cụ thể hóa chỉ tiêu thu ngân sách đến từng đơn vị, từng địa bàn, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành thu.

Tăng cường phân tích nguồn thu theo từng sắc thuế, từng lĩnh vực và từng địa bàn nhằm kịp thời điều chỉnh giải pháp quản lý phù hợp. Tập trung rà soát các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu như đất đai, bất động sản, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại và khai thác tài nguyên khoáng sản; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước./.