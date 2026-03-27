Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 27/3, thị trường vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ đồng loạt hạ giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến về quanh mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Mức điều chỉnh giảm cũng được ghi nhận rõ nét tại một số doanh nghiệp khác. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng được đưa về 168,4 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá quanh mức 168 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 27/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ diễn ra ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 168,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước. PNJ cũng điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về quanh vùng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng. DOJI ghi nhận mức giảm tương tự, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về quanh mức 168 - 171 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu có mức điều chỉnh mạnh hơn, giảm tới 4,5 triệu đồng/lượng, với mặt bằng giá phổ biến dao động quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Sáng ngày 27/3, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.396 USD/ounce, giảm 156 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 31,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến giảm của vàng chủ yếu chịu tác động từ đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng, qua đó làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang đánh giá lại khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò trú ẩn của kim loại quý.

Theo ông Jim Wyckoff - Chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, áp lực từ lãi suất và lạm phát đang chi phối xu hướng của vàng. Ông cho rằng nếu xung đột tiếp diễn, giá vàng có thể giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, trong khi kịch bản đạt được lệnh ngừng bắn và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ có thể hỗ trợ giá quay lại vùng gần 5.000 USD/ounce.

Tính từ thời điểm bùng phát xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm hơn 15%. Các chuyên gia của Intesa Sanpaolo nhận định rằng các yếu tố mang tính đầu cơ trong thời gian qua đã phần nào làm suy yếu vai trò trú ẩn an toàn của vàng trong ngắn hạn, khi nhu cầu thanh khoản gia tăng khiến nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra trong giai đoạn đầu của xung đột.

Ở diễn biến liên quan, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần qua, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì ổn định. Điều này tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh theo dõi các rủi ro lạm phát liên quan đến tình hình địa chính trị.

Nhìn chung, giá vàng đang chịu áp lực từ nhiều yếu tố đan xen, bao gồm chính sách tiền tệ thắt chặt, đồng USD mạnh, lợi suất tăng và những diễn biến phức tạp của địa chính trị. Trong ngắn hạn, thị trường kim loại quý nhiều khả năng tiếp tục biến động khi các yếu tố này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng./.