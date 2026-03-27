Ngân hàng - Bảo hiểm

Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Thu Hương
07:21 | 27/03/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 27/3 đồng loạt giảm tại nhiều doanh nghiệp, đưa mặt bằng giao dịch về quanh 168 - 171 triệu đồng/lượng, với mức giảm phổ biến từ 2 đến hơn 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 27/3, thị trường vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ đồng loạt hạ giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến về quanh mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Mức điều chỉnh giảm cũng được ghi nhận rõ nét tại một số doanh nghiệp khác. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng được đưa về 168,4 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá quanh mức 168 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 27/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ diễn ra ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 168,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước. PNJ cũng điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về quanh vùng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng. DOJI ghi nhận mức giảm tương tự, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về quanh mức 168 - 171 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu có mức điều chỉnh mạnh hơn, giảm tới 4,5 triệu đồng/lượng, với mặt bằng giá phổ biến dao động quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Sáng ngày 27/3, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.396 USD/ounce, giảm 156 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 31,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến giảm của vàng chủ yếu chịu tác động từ đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng, qua đó làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang đánh giá lại khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò trú ẩn của kim loại quý.

Theo ông Jim Wyckoff - Chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, áp lực từ lãi suất và lạm phát đang chi phối xu hướng của vàng. Ông cho rằng nếu xung đột tiếp diễn, giá vàng có thể giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, trong khi kịch bản đạt được lệnh ngừng bắn và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ có thể hỗ trợ giá quay lại vùng gần 5.000 USD/ounce.

Tính từ thời điểm bùng phát xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm hơn 15%. Các chuyên gia của Intesa Sanpaolo nhận định rằng các yếu tố mang tính đầu cơ trong thời gian qua đã phần nào làm suy yếu vai trò trú ẩn an toàn của vàng trong ngắn hạn, khi nhu cầu thanh khoản gia tăng khiến nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra trong giai đoạn đầu của xung đột.

Ở diễn biến liên quan, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần qua, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì ổn định. Điều này tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh theo dõi các rủi ro lạm phát liên quan đến tình hình địa chính trị.

Nhìn chung, giá vàng đang chịu áp lực từ nhiều yếu tố đan xen, bao gồm chính sách tiền tệ thắt chặt, đồng USD mạnh, lợi suất tăng và những diễn biến phức tạp của địa chính trị. Trong ngắn hạn, thị trường kim loại quý nhiều khả năng tiếp tục biến động khi các yếu tố này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng./.

Thu Hương
Từ khóa:
giá vàng giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng miếng

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 24/3, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức giảm phổ biến 5 triệu đồng/lượng, có nơi giảm hơn 7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 23/3, giá vàng trong nước đi ngang khi các thương hiệu lớn đồng loạt giữ nguyên giá, với mặt bằng giao dịch phổ biến quanh 168 - 171 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 22/3 đồng loạt giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức giảm phổ biến hơn 5 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giá lùi về quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 21/3: Giá vàng quay đầu tăng sau phiên giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/3: Giá vàng quay đầu tăng sau phiên giảm sâu

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 21/3 đảo chiều tăng trở lại tại hầu hết doanh nghiệp lớn. Mặt bằng giá được điều chỉnh tăng từ 300.000 - 600.000 đồng/lượng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.
Giá vàng hôm nay ngày 20/3: Giá vàng giảm mạnh lên đến 7,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 20/3: Giá vàng giảm mạnh lên đến 7,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 20/3 giảm mạnh tại hầu hết doanh nghiệp, với mức điều chỉnh lên tới 7,5 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lùi về quanh 172 - 175 triệu đồng/lượng.
Bán tháo vàng và bạc tăng mạnh khi nỗi lo lạm phát bao trùm thị trường toàn cầu

Bán tháo vàng và bạc tăng mạnh khi nỗi lo lạm phát bao trùm thị trường toàn cầu

(TBTCO) - Vàng và bạc cùng tham gia đợt bán tháo trên diện rộng vào ngày 19/3, với giá giảm lần lượt khoảng 5% và 10%, do lo ngại về cuộc chiến tại Iran và lạm phát bao trùm thị trường toàn cầu.
WGC thúc đẩy hạ tầng chung, vàng kỹ thuật số có thể trở thành tài sản thế chấp

WGC thúc đẩy hạ tầng chung, vàng kỹ thuật số có thể trở thành tài sản thế chấp

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa công bố sáng kiến “Vàng như một dịch vụ” (Gold-as-a-Service) nhằm xây dựng hạ tầng mới, mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo cho vàng kỹ thuật số. Mô hình này được kỳ vọng định hình lại cách phát hành, vận hành các sản phẩm, tăng tính liên thông, thanh khoản; qua đó, vàng kỹ thuật số có thể dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay.
Giá vàng hôm nay ngày 19/3: Vàng nhẫn giảm giá tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 19/3: Vàng nhẫn giảm giá tại nhiều doanh nghiệp lớn

(TBTCO) - Sáng ngày 19/3, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh vùng 178,8 - 182,9 triệu đồng/lượng, ghi nhận điều chỉnh giảm tại một số doanh nghiệp lớn.
PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17741 18014 18592
CAD 18522 18799 19416
CHF 32608 32992 33637
CNY 0 3470 3830
EUR 29820 30092 31120
GBP 34375 34766 35700
HKD 0 3237 3439
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14944 15527
SGD 19984 20267 20795
THB 717 780 834
USD (1,2) 26084 0 0
USD (5,10,20) 26125 0 0
USD (50,100) 26153 26173 26357
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,137 26,137 26,357
USD(1-2-5) 25,092 - -
USD(10-20) 25,092 - -
EUR 29,908 29,932 31,173
JPY 160.68 160.97 169.67
GBP 34,530 34,623 35,601
AUD 17,945 18,010 18,579
CAD 18,689 18,749 19,319
CHF 32,804 32,906 33,674
SGD 20,093 20,155 20,826
CNY - 3,780 3,897
HKD 3,300 3,310 3,428
KRW 16.13 16.82 18.19
THB 765.08 774.53 824.92
NZD 14,915 15,053 15,406
SEK - 2,766 2,846
DKK - 4,003 4,119
NOK - 2,672 2,750
LAK - 0.93 1.28
MYR 6,163.18 - 6,915.14
TWD 744.21 - 896.03
SAR - 6,897.55 7,220.87
KWD - 83,549 88,351
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,107 26,137 26,357
EUR 29,877 29,997 31,173
GBP 34,551 34,690 35,694
HKD 3,300 3,313 3,428
CHF 32,676 32,807 33,723
JPY 161.21 161.86 169.12
AUD 17,923 17,995 18,581
SGD 20,190 20,271 20,850
THB 783 786 821
CAD 18,705 18,780 19,347
NZD 15,025 15,555
KRW 16.77 18.40
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26219 26219 26357
AUD 17914 18014 18942
CAD 18694 18794 19810
CHF 32851 32881 34459
CNY 3754.3 3779.3 3914.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30000 30030 31756
GBP 34667 34717 36469
HKD 0 3355 0
JPY 161.64 162.14 172.68
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15040 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20140 20270 21005
THB 0 747.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16850000 16850000 17150000
SBJ 15000000 15000000 17150000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,173 26,223 26,357
USD20 26,173 26,223 26,357
USD1 26,173 26,223 26,357
AUD 17,982 18,082 19,194
EUR 30,134 30,134 31,551
CAD 18,645 18,745 20,058
SGD 20,226 20,376 20,945
JPY 162.19 163.69 168.27
GBP 34,565 34,915 35,797
XAU 16,848,000 0 17,152,000
CNY 0 3,665 0
THB 0 783 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 27/03/2026 07:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80