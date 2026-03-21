Giá vàng hôm nay ngày 21/3: Giá vàng quay đầu tăng sau phiên giảm sâu

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 21/3 đảo chiều tăng trở lại tại hầu hết doanh nghiệp lớn. Mặt bằng giá được điều chỉnh tăng từ 300.000 - 600.000 đồng/lượng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 21/3, thị trường vàng trong nước đảo chiều tăng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn sau phiên giảm sâu đến 7,5 triệu đồng/lượng trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau khi điều chỉnh, giá giao dịch phổ biến trên thị trường được nâng lên quanh mức 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng, cao hơn 600.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 21/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà tăng không chỉ xuất hiện ở phân khúc vàng miếng mà còn lan sang thị trường vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 172,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 185,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác. Tại PNJ, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa mức giao dịch lên quanh ngưỡng 173 - 176 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI cũng nâng giá vàng nhẫn thêm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết ở mức 173,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 176,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng thêm 600.00 đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn lên quanh vùng 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng, qua đó kéo giá vàng nhẫn lên quanh mức 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay giảm mạnh so với phiên trước, lùi về quanh mức 4.492,2 USD/ounce, thấp hơn 170,7 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), mức giá này tương đương khoảng 143,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Nếu tính trong vòng 30 ngày, giá vàng thế giới đã giảm tổng cộng 493,7 USD/ounce, tương ứng mức giảm gần 9,91%. Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới duy trì ở mức cao, khoảng 33 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm sâu của giá vàng tiếp tục gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư khi thị trường ghi nhận thêm một phiên lao dốc mạnh, với mức giảm khoảng 4% trong ngày. Đây là lần thứ hai xuất hiện mức điều chỉnh mạnh như vậy kể từ khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông, góp phần làm gia tăng bất ổn kinh tế, đồng thời đẩy giá năng lượng và áp lực lạm phát đi lên.

Dù vậy, một số quan điểm trên thị trường cho rằng các nhịp điều chỉnh hiện tại mang tính ngắn hạn và có thể mở ra cơ hội đầu tư. Trong bối cảnh nợ công toàn cầu gia tăng và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì sự thận trọng, các yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn vẫn chưa thay đổi đáng kể.

Trao đổi với Kitco News, ông Tavi Costa - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Azuria Capital nhận định, đợt điều chỉnh hiện nay chỉ là biến động mang tính “nhiễu” trong một xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý. Theo ông, thị trường vàng vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng, được thúc đẩy bởi các yếu tố cấu trúc đang định hình lại cả ngành khai thác và nền kinh tế toàn cầu.

Dù thừa nhận giá vàng đang chịu áp lực từ điều kiện thanh khoản thắt chặt và kỳ vọng lãi suất thay đổi, ông Costa cho rằng các yếu tố vĩ mô nền tảng vẫn nghiêng về xu hướng hỗ trợ. Ông nhấn mạnh rằng xu hướng dài hạn của vàng không bị chi phối bởi tâm lý ngắn hạn mà gắn với vấn đề cốt lõi là tính thiếu bền vững của nợ toàn cầu.

Theo phân tích của chuyên gia từ Kisco, chi phí vay nợ ngày càng gia tăng đang tạo áp lực lớn lên ngân sách của nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, qua đó buộc các nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc ưu tiên nới lỏng tiền tệ để giảm gánh nặng trả nợ. Sự dịch chuyển này, nếu xảy ra, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng hỗ trợ giá vàng trong trung và dài hạn.

Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh quy mô nợ chính phủ Mỹ đã vượt mốc 39 nghìn tỷ USD, và nhiều dự báo cho rằng con số này có thể tiếp tục tăng lên gần 40 nghìn tỷ USD trong thời gian tới, khi chi phí liên quan đến các yếu tố địa chính trị và tài khóa gia tăng.