Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Diễn biến thị trường trong nước

Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh giảm tương ứng, ở mức 23.897 - 26.307 VND/USD (mua vào - bán ra).

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động trong khoảng 23.846,9 - 26.357,1 VND/USD. Còn tỷ giá USD trong nước tại các ngân hàng thương mại trong phiên gần nhất chủ yếu ghi nhận xu hướng giảm. Trong khi đó, tỷ giá USD tự do giao dịch quanh 27.820 - 27.870 VND/USD, không đổi so với phiên trước, nhưng giảm nhẹ so với phiên giữa tuần, mất mốc 28.000 đồng.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 26/3 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank và Sacombank như sau:

Tỷ giá EUR tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức: 27.563 - 30.465 VND/EUR (mua vào - bán ra). Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại như sau:

Tỷ giá GBP tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức: 31.858 - 35.212 VND/GBP (mua vào - bán ra). Tỷ giá GBP tại các ngân hàng thương mại như sau:

Tỷ giá JPY tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức: 150 - 165 VND/JPY (mua vào - bán ra). Tỷ giá JPY tại các ngân hàng thương mại như sau:

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động hẹp, giảm nhẹ 0,06% hiện ở mức 99,87 điểm, song vẫn neo ở đỉnh nhiều tháng, cho thấy đồng USD có dấu hiệu mạnh lên.

Đồng USD giảm giá nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt, được hỗ trợ bởi các bình luận của Tổng thống Trump khi nhu cầu trú ẩn an toàn và lợi suất trái phiếu duy trì ổn định, qua đó tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Tỷ giá USD/EUR giảm nhẹ 0,05% xuống 0,8669 EUR; trong khi tỷ giá USD/GBP giảm 0,04% còn 0,7499 GBP.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD cũng giảm 0,01% xuống 159,68 yên. Cặp tỷ giá USD/JPY duy trì xu hướng tăng tổng thể khi đồng USD tiếp tục được hỗ trợ trong khi đồng JPY vẫn chịu áp lực./.