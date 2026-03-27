Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Ánh Tuyết
07:22 | 27/03/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 27/3, theo công bố gần nhất của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước đó. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động hẹp, giảm nhẹ 0,06% hiện ở mức 99,87 điểm.
Đồng đô la Mỹ đã trở lại vị trí dẫn đầu

Diễn biến thị trường trong nước

Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh giảm tương ứng, ở mức 23.897 - 26.307 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá tham khảo chiều bán ra giữa VND và các loại ngoại tệ (USD, EUR, GBP, JPY) tại Cục Quản lý ngoại hối. Ảnh tư liệu.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động trong khoảng 23.846,9 - 26.357,1 VND/USD. Còn tỷ giá USD trong nước tại các ngân hàng thương mại trong phiên gần nhất chủ yếu ghi nhận xu hướng giảm. Trong khi đó, tỷ giá USD tự do giao dịch quanh 27.820 - 27.870 VND/USD, không đổi so với phiên trước, nhưng giảm nhẹ so với phiên giữa tuần, mất mốc 28.000 đồng.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 26/3 gồm: Vietcombank, BIDV, TechcombankSacombank như sau:

Tỷ giá EUR tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức: 27.563 - 30.465 VND/EUR (mua vào - bán ra). Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại như sau:

Tỷ giá GBP tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức: 31.858 - 35.212 VND/GBP (mua vào - bán ra). Tỷ giá GBP tại các ngân hàng thương mại như sau:

Tỷ giá JPY tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức: 150 - 165 VND/JPY (mua vào - bán ra). Tỷ giá JPY tại các ngân hàng thương mại như sau:

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động hẹp, giảm nhẹ 0,06% hiện ở mức 99,87 điểm, song vẫn neo ở đỉnh nhiều tháng, cho thấy đồng USD có dấu hiệu mạnh lên.

Đồng USD giảm giá nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt, được hỗ trợ bởi các bình luận của Tổng thống Trump khi nhu cầu trú ẩn an toàn và lợi suất trái phiếu duy trì ổn định, qua đó tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Tỷ giá USD/EUR giảm nhẹ 0,05% xuống 0,8669 EUR; trong khi tỷ giá USD/GBP giảm 0,04% còn 0,7499 GBP.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD cũng giảm 0,01% xuống 159,68 yên. Cặp tỷ giá USD/JPY duy trì xu hướng tăng tổng thể khi đồng USD tiếp tục được hỗ trợ trong khi đồng JPY vẫn chịu áp lực./.

Khách hàng may mắn "đón lộc" hơn 686 triệu đồng từ BIDV

Sau 3 tháng "án binh", nhóm "big 4" đồng loạt nâng lãi suất lên tới 1,2 điểm phần trăm

Hút ròng gần 240.000 tỷ đồng ổn định tỷ giá, lãi suất liên ngân hàng vẫn "lặng sóng"

Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước giảm

Sáng ngày 26/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.102 VND, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,19%, hiện ở mức 99,63 điểm.
Sáng ngày 23/3 tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.090 VND, tăng 5 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,5 điểm.
Sáng ngày 22/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.085 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,86%, hiện ở mức 99,50 điểm.
Sáng ngày 21/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.085 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,27%, hiện ở mức 99,50 điểm.
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 16 - 20/3, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 84.335,95 tỷ đồng, nâng quy mô hút ròng 4 tuần lên gần 240.000 tỷ đồng, dù vậy, lãi suất liên ngân hàng vẫn ổn định, phản ánh thanh khoản hệ thống cải thiện. Đồng thời, góp phần giảm áp lực lên tỷ giá và lạm phát trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn trì hoãn nới lỏng khiến tỷ giá USD tăng.
Sáng ngày 20/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.085 VND, tăng 13 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,88%, hiện ở mức 99,23 điểm.
Theo nhận định của Chứng khoán MB (MBS), bất ổn khu vực Trung Đông gia tăng rủi ro lạm phát và tỷ giá trong vài tháng tới. Tỷ giá được dự báo tăng 2,5 - 3%, trong khi lạm phát có thể lên 4 - 4,3%. Chi phí vận chuyển tăng mạnh, cộng hưởng xu hướng giảm giá của đồng nội tệ trong bối cảnh USD phục hồi, cũng gia tăng rủi ro nhập khẩu lạm phát.
(TBTCO) - Khảo sát ngày 18/3 tại gần 50 ngân hàng trong và ngoài nước cho thấy, cuộc đua lãi suất vô cùng sôi động, trong đó, kỳ hạn 6 tháng là “tâm điểm” cạnh tranh khi có ngân hàng đẩy lãi suất lên 7,2%/năm, biên độ tăng lên tới 2,1 điểm phần trăm. Đáng chú ý, lãi suất 24 tháng tại nhiều ngân hàng thấp hơn kỳ hạn 6 tháng, phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn.
