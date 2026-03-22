Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 22/3 đồng loạt giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức giảm phổ biến hơn 5 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giá lùi về quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 21/3, thị trường vàng trong nước điều chỉnh giảm sâu tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn sau phiên tăng trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, mặt bằng giao dịch phổ biến được đưa về quanh mức 168 - 171 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 22/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 167,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 170,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tương tự, PNJ điều chỉnh giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn xuống quanh vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng. DOJI cũng hạ giá 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 168 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 171 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống quanh mức 168 - 171 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 4 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về quanh ngưỡng 169,1 - 172,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.494 USD/ounce, giảm hơn 100 USD/ounce so với phiên trước đó và lùi về dưới mốc 4.500 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, chỉ trong ba phiên gần nhất, kim loại quý đã mất hơn 500 USD/ounce, phản ánh áp lực điều chỉnh khá mạnh trên thị trường quốc tế.

Diễn biến liên tiếp xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn, trong bối cảnh lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao và đồng USD tiếp tục mạnh lên.

Kết quả khảo sát của Kitco News cũng cho thấy phần lớn chuyên gia Phố Wall nghiêng về kịch bản tiêu cực trong ngắn hạn. Áp lực bán gia tăng sau khi các ngân hàng trung ương phát đi tín hiệu cứng rắn hơn với chính sách tiền tệ, trong khi các yếu tố địa chính trị chưa đủ sức tạo lực đỡ như kỳ vọng.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng nhịp giảm hiện tại chủ yếu mang tính điều chỉnh ngắn hạn. Theo các chuyên gia, nền tảng hỗ trợ dài hạn của vàng vẫn chưa thay đổi, khi rủi ro lạm phát và bất ổn địa chính trị còn hiện hữu. Những yếu tố này có thể sớm kéo dòng tiền quay trở lại với kim loại quý trong thời gian tới.

Ở góc độ kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, và giá vàng có thể tiếp tục lùi về các vùng hỗ trợ sâu hơn, thậm chí quanh mốc 4.000 USD/ounce nếu áp lực bán duy trì. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng với các quyết định ngắn hạn, đặc biệt khi chênh lệch giá mua - bán trong nước vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, về dài hạn, vàng vẫn được đánh giá là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh các rủi ro kinh tế và địa chính trị chưa hạ nhiệt.