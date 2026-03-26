Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Trong nước “giữ giá” kéo giãn chênh lệch

Phiên chiều ngày 26/3, giá vàng thế giới suy giảm, rời khỏi ngưỡng 4.500 USD/ounce. Tính đến 17h ngày 26/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay lùi về 4.448 USD/ounce, giảm trên 138 USD/ounce. So với mức cao nhất từng chinh phục 5.595,46 USD/ounce được thiết lập ngày 29/1, giá vàng thế giới giảm tới 20%, tức giảm gần 1.150 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC phiên chiều ngày 26/3 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt ở các thương hiệu. Trong đó, SJC, DOJI và PNJ cùng niêm yết ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng; giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Phú Quý SJC giao dịch ở 168 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng thế giới quy đổi (chưa tính thuế, phí) khoảng 140 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới vẫn giãn rộng khoảng 25 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng SJC giảm mạnh hơn, xuống 168 - 171 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,4 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh nhất thị trường với 3,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán sau khi mở cửa trở lại.

Trước đó, chiều 25/3, một số cửa hàng của doanh nghiệp này đã tạm dừng giao dịch để phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, làm rõ một số thông tin. Lực lượng chức năng đã vận chuyển nhiều thùng tài liệu được niêm phong lên các ô tô chờ sẵn.

So với mức giá đỉnh lịch sử bán ra 190,92 triệu đồng/lượng ghi nhận ngày 2/3, giá vàng trong nước giảm gần 19,5 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm hơn 10%, thấp hơn đáng kể mức lao dốc 20% của giá vàng quốc tế.

Chung xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng được điều chỉnh giảm mạnh. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu bán ra ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng, giảm tới 4,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Nhiều yếu tố lấn át vai trò trú ẩn của vàng

Giới phân tích cho rằng, diễn biến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các dữ liệu lạm phát sắp công bố cùng tình hình căng thẳng tại Trung Đông sẽ là những yếu tố then chốt chi phối xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia hàng hóa của ING Bank N.V, trong ngắn hạn, giá vàng sẽ biến động mạnh theo ba yếu tố chính, đó là kỳ vọng lãi suất của Fed, diễn biến tỷ giá và tình hình địa chính trị. Cùng với đó, rủi ro hiện vẫn ở mức cao khi Iran kiểm soát eo biển Hormuz, trong khi Israel tiếp tục các hoạt động nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Ngoài ra, ING cũng ghi nhận những dấu hiệu ban đầu cho thấy một số ngân hàng trung ương, đặc biệt ở các quốc gia chịu áp lực chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao có thể sử dụng dự trữ vàng để ổn định đồng nội tệ. Đơn cử, ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị các biện pháp nhằm hạn chế biến động của đồng Lira, trong bối cảnh xung đột leo thang.

Còn theo bà Suki Cooper - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Ngân hàng Standard Chartered, một bộ phận lớn nhà đầu tư cá nhân - lực mua chính đẩy giá vàng lên đỉnh vào tháng 1/2026, hiện đang chịu thua lỗ. Điều này có thể khiến họ bán ra để cắt lỗ, từ đó tạo thêm áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn. Theo phân tích dòng vốn ETF vàng, có khoảng 83 tấn vàng đang ở trạng thái thua lỗ khi giá quanh 4.500 USD/ounce; nếu giá giảm về 4.000 USD/ounce, lượng vàng “lỗ” có thể tăng lên tới 268 tấn.

Thanh khoản cao khiến vàng bị bán ra khi thị trường biến động "Mặc dù vàng trong lịch sử đã thể hiện mức độ ổn định cao và thường là một trong những nhóm tài sản phục hồi sớm sau các giai đoạn căng thẳng của thị trường, nhưng vàng không hoàn toàn tránh khỏi các biến động trong ngắn hạn. Trong các đợt điều chỉnh mạnh, nhà đầu tư có thể bán bớt vàng nhờ tính thanh khoản cao của tài sản này, nhằm đáp ứng các yêu cầu ký quỹ hoặc gia tăng lượng tiền mặt nắm giữ, qua đó, khiến giá vàng tạm thời suy yếu dù vẫn giữ vai trò trú ẩn an toàn". Ông Shaokai Fan - Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC).

Trước diễn biến trái ngược khi giá vàng đã trải qua tuần giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm, bất chấp một cuộc xung đột lớn tại Trung Đông, trao đổi với báo giới, ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho rằng, những kỳ vọng về lãi suất đang cho thấy mức độ chi phối đối với giá vàng lớn hơn so với dự kiến ban đầu.

Quyết định của Fed trong tuần trước về việc duy trì lập trường chính sách “lãi suất cao trong thời gian dài” đã củng cố sức mạnh của đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên, qua đó, tạo ra áp lực đáng kể lên giá vàng.

"Lạm phát do giá năng lượng tăng cao, xuất phát từ xung đột liên quan đến Iran, cũng góp phần vào diễn biến này. Yếu tố này làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn và tiếp tục duy trì lợi suất thực ở mức cao - vốn được xem là một trở ngại lớn đối với các tài sản không sinh lợi suất như vàng" - ông Shaokai Fan nhấn mạnh.

Đáng chú ý, theo nhận định của chuyên gia WGC, trong bối cảnh hiện tại, căng thẳng địa chính trị kéo dài cùng với giá năng lượng gia tăng có xu hướng thúc đẩy dòng vốn chảy vào các tài sản định giá bằng đồng USD, từ đó, phần nào làm suy yếu vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

Ở góc độ nhà đầu tư tổ chức, theo thống kê từ WGC, đến tháng 2/2026, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã ghi nhận 9 tháng liên tiếp hút ròng, đưa tổng tài sản quản lý (AUM) lên mức kỷ lục 701 tỷ USD. Bắc Mỹ tiếp tục là khu vực dẫn dắt dòng tiền, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn, chi phí cơ hội giảm khi đồng USD suy yếu giai đoạn đầu năm, cùng với những bất ổn kéo dài về thương mại và chính sách.

Ngược lại, châu Âu là khu vực duy nhất ghi nhận dòng vốn rút ròng trong tháng 2, chủ yếu do hoạt động rút vốn mạnh trong tuần đầu tiên sau đợt bán tháo kim loại quý cuối tháng 1, tập trung ở các quỹ niêm yết tại Anh. Tuy vậy, xu hướng này nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn, chưa phản ánh một sự đảo chiều mang tính cấu trúc trong dài hạn.

"Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu đầu tư sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, được thúc đẩy bởi bối cảnh địa chính trị khó lường, triển vọng tăng trưởng thấp hơn và các chính sách tiền tệ mang tính hỗ trợ" - ông Shaokai Fan kỳ vọng./.