Giá vàng hôm nay ngày 19/3: Vàng nhẫn giảm giá tại nhiều doanh nghiệp lớn

(TBTCO) - Sáng ngày 19/3, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh vùng 178,8 - 182,9 triệu đồng/lượng, ghi nhận điều chỉnh giảm tại một số doanh nghiệp lớn.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 19/3, thị trường vàng trong nước diễn biến tương đối ổn định ở phân khúc vàng miếng khi nhiều doanh nghiệp lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mặt bằng giao dịch phổ biến duy trì quanh vùng 180 - 183 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 19/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Ở phân khúc vàng nhẫn, diễn biến có sự phân hóa giữa các thương hiệu. Tại SJC, giá vàng nhẫn tiếp tục đi ngang, niêm yết quanh mức 179,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 182,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. PNJ cũng không điều chỉnh giá, duy trì vùng giao dịch khoảng 179,9 - 182,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp có động thái điều chỉnh giảm. DOJI giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn xuống còn 178,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 181,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng, với mức giao dịch quanh 178,8 - 181,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giảm nhẹ hơn, khoảng 300.000 đồng/lượng mỗi chiều, xuống vùng 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.819 USD/ounce, giảm mạnh 184 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), mức giá này tương đương khoảng 153 triệu đồng/lượng, qua đó tiếp tục nới rộng khoảng cách với vàng miếng trong nước lên xấp xỉ 30 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến giảm sâu kéo giá vàng xuống vùng thấp nhất trong hơn một tháng, trong bối cảnh kỳ vọng mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao vẫn chi phối thị trường. Áp lực chủ yếu đến từ việc đồng USD tăng giá cùng với đà leo thang của giá dầu, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian tới.

Theo ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, giá năng lượng gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang đang khiến áp lực lạm phát trở nên dai dẳng hơn. Điều này có thể khiến Fed khó sớm nới lỏng chính sách, từ đó tạo sức ép lên giá vàng. Dù vậy, ông cũng cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn không suy yếu, song đang bị lấn át bởi các yếu tố vĩ mô khác.

Bên cạnh đó, các diễn biến địa chính trị phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, đang góp phần củng cố sức mạnh của đồng USD do gia tăng nhu cầu thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu. Đây tiếp tục là yếu tố bất lợi đối với kim loại quý trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức phân tích cho rằng các chỉ báo động lượng đang phản ánh trạng thái thiếu xu hướng rõ ràng của giá vàng. Vai trò “tài sản trú ẩn” của kim loại quý phần nào suy giảm khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang đồng USD.

Ngoài ra, đà tăng của giá dầu cũng làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó có thể khiến Fed duy trì lập trường chính sách thận trọng lâu hơn dự kiến. Cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới vì vậy được đánh giá khó tạo ra cú hích đáng kể cho thị trường vàng, khi các yếu tố bất định vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, xét trong trung và dài hạn, một số động lực hỗ trợ vẫn được duy trì, bao gồm nhu cầu tích trữ của các ngân hàng trung ương, rủi ro lạm phát kéo dài và xu hướng đa dạng hóa danh mục tài sản. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ giá vàng trong các giai đoạn tiếp theo./.