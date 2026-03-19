Ngày 19/3: Giá cao su châu Á biến động trái chiều

Giá cao su trên các sàn giao dịch chính châu Á hôm nay (19/3) biến động trái chiều khi lo ngại về nhu cầu tiêu thụ do cuộc xung đột Iran gây áp lực. Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, không có biến động so với những ngày trước.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,1% (0,1 Baht) lên mức 74,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 1,8% (6,8 Yên) về mức 363,2 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 0,1% (25 Nhân dân tệ) lên mức 16,900 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 gần nhất được giao dịch ở mức 195,1 US cent/kg, giảm 0,4%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm trở lại khi giới đầu tư đánh giá tác động của xung đột Iran đối với nhu cầu tiêu thụ, dù thị trường vẫn nhận được lực đỡ từ giá dầu và nguồn cung vật chất thắt chặt.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 trên Sàn Osaka giảm 5,2 Yên, tương đương 1,37%, xuống còn 374,7 Yên/kg, tương đương khoảng 2,35 USD/kg.

Trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 giảm 35 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,21%, xuống mức 16.970 Nhân dân tệ/tấn (2.463,92 USD/tấn).

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 4, được giao dịch nhiều nhất, cũng giảm 255 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,62%, xuống còn 15.530 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Mặt bằng giá trong nước ổn định hiện nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì nếu không xuất hiện các cú sốc lớn từ thị trường quốc tế hoặc biến động mạnh về cung - cầu./.