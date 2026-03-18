Ngày 18/3: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (18/3) đồng loạt tăng tại cả ba miền, trong đó nhiều địa phương điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg so với hôm trước. Thị trường miền Nam tiếp tục dẫn đầu với mức giá cao nhất đạt 67.000 đồng/kg tại TP. Hồ Chí Minh.

Giá heo hơi hôm nay tăng trên diện rộng. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng tại nhiều địa phương so với hôm trước. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang tăng mạnh 2.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg.

Ở mức tăng 1.000 đồng/kg, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng điều chỉnh tăng, với giá dao động từ 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu và Sơn La tiếp tục đi ngang. Cụ thể, Hà Nội giữ mức 64.000 đồng/kg; Lạng Sơn, Hải Phòng và Sơn La duy trì 63.000 đồng/kg; Lai Châu thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng mạnh tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk cùng tăng 2.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Nghệ An lên 64.000 đồng/kg, Hà Tĩnh đạt 63.000 đồng/kg, còn Đắk Lắk đạt 65.000 đồng/kg.

Tại Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An cùng giao dịch ở 64.000 đồng/kg; Quảng Ngãi và Gia Lai đạt 63.000 đồng/kg; Lâm Đồng tăng lên 66.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Quảng Trị, Huế và Khánh Hòa cùng giữ mức 63.000 đồng/kg, trong khi Đà Nẵng duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đồng loạt tăng. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau lên 66.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Vĩnh Long đạt 65.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh tăng lên 67.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá cao nhất cả nước. Trong khi đó, An Giang và Cần Thơ vẫn đi ngang ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng trên diện rộng tại cả ba miền, với mức tăng phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Giá heo hơi cao nhất cả nước hiện đạt 67.000 đồng/kg, ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh./.