Ngày 18/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (18/3) đảo chiều hồi phục khi đồng USD suy yếu. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng nhẹ, hiện được niêm yết ở mức 2.617.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.646.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 81,11 USD/ounce, tăng 0,64 USD so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.023.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.116.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước đảo chiều tăng nhẹ, hiện được niêm yết ở mức 2.617.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.646.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.619.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.652.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.131.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.137.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể, thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 18/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.617.000 2.646.000 2.619.000 2.652.000 1 kg 69.775.000 70.573.000 69.827.000 70.724.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.624.000 2.654.000 2.626.000 2.656.000 1 kg 69.981.000 70.785.000 70.023.000 70.836.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 81,11 USD/ounce, tăng 0,64 USD so với ngày 17/3.

Thị trường bạc khởi động tuần giao dịch mới với những biến động đáng chú ý khi giá vẫn dao động quanh ngưỡng 80 USD/ounce, mốc được xem là “vùng tâm lý” quan trọng của giới đầu tư.

Trong phiên đầu tuần, sự suy yếu nhẹ của đồng USD đã tạo lực đỡ nhất định cho giá bạc. Tuy nhiên, xu hướng lãi suất gia tăng đang gây áp lực lên kim loại quý này, khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư sinh lời tốt hơn.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy giá bạc vẫn còn dư địa hướng lên vùng 90 USD/ounce. Dẫu vậy, sau nhịp tăng mạnh trước đó, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy, đi ngang nhằm tạo nền tảng cho xu hướng dài hạn ổn định hơn.

"Ở kịch bản điều chỉnh, vùng 70 USD/ounce được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, trong khi khu vực trên 90 USD/ounce đóng vai trò là kháng cự đáng lưu ý" - chuyên gia Christopher Lewis cho biết.

