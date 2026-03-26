Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Quy hoạch bài bản, tăng tốc triển khai dự án

Quảng Ninh là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Điều này kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ của lực lượng lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm như Đông Mai, Sông Khoai, Vân Đồn… Nhu cầu về nhà ở vì thế ngày càng trở nên cấp thiết, đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp căn cơ và lâu dài.

Nhận diện rõ thách thức, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội ngay từ giai đoạn 2021 - 2025 với quy mô lớn và định hướng rõ ràng. Theo đó, toàn tỉnh đã quy hoạch 49 vị trí phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 313ha, tập trung tại các đô thị và khu vực có tốc độ phát triển cao. Song song, tỉnh cũng bố trí thêm các vị trí dành riêng cho lực lượng vũ trang, thể hiện sự quan tâm toàn diện đến nhiều nhóm đối tượng.

Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại ô đất 1C.OM-01 thuộc quy hoạch phân khu 1, phường Hà Tu. Ảnh QMG

Việc quy hoạch không chỉ dừng ở việc bố trí quỹ đất, mà còn gắn với yêu cầu về hạ tầng đồng bộ. Các dự án được định hướng triển khai tại những khu vực có hệ thống giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục hoàn chỉnh, giúp người dân thuận tiện sinh sống và làm việc.

Tính đến đầu năm 2026, Quảng Ninh đã triển khai 16 dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, với tổng quy mô gần 21.000 căn hộ. Trong đó, 5 dự án đã hoàn thành, cung cấp gần 3.000 căn hộ cho người dân và người lao động. Đây là những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần giảm áp lực về chỗ ở tại các khu vực đông lao động. Bên cạnh đó, nhiều dự án khác đang được đẩy nhanh tiến độ hoặc chuẩn bị khởi công. Chỉ riêng trong quý I/2026, dự kiến sẽ có thêm 5 dự án được triển khai với hơn 2.400 căn hộ.

Đáng chú ý, Quảng Ninh không chỉ tập trung vào số lượng mà còn chú trọng đến chất lượng và tính phù hợp của sản phẩm. Các dự án được thiết kế đa dạng về diện tích, từ 25–70m², phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp.

Đồng bộ giải pháp: từ chính sách đến kiểm soát giá

Để hoàn thành mục tiêu hơn 17.500 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025–2030, Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ, trong đó nổi bật là việc hoàn thiện cơ chế chính sách và kiểm soát giá bán.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tận dụng và triển khai hiệu quả các chính sách mới từ Trung ương, như Nghị quyết 201/2025/QH15 và các nghị định hướng dẫn. Đồng thời, tỉnh cũng chủ động xây dựng các cơ chế đặc thù nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, như hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đến chân công trình.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng cũng được đẩy mạnh. Sử dụng vật liệu mới, công nghệ thi công hiện đại không chỉ giúp nâng cao chất lượng công trình mà còn rút ngắn thời gian thi công và giảm chi phí. Đây là yếu tố quan trọng để kéo giá nhà ở xã hội xuống mức hợp lý.

Trên thực tế, giá bán nhà ở xã hội tại Quảng Ninh hiện ở mức khoảng hơn 16 triệu đồng/m², được đánh giá là cạnh tranh so với nhiều địa phương lân cận. Mức giá này phản ánh nỗ lực của tỉnh trong việc cân bằng giữa chi phí đầu tư và khả năng chi trả của người dân.

Dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị FLC Hà Khánh. Ảnh T.D

Theo ông Nguyễn Anh Tú - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết: Tỉnh áp dụng cơ chế kiểm soát giá bán chặt chẽ. Các chủ đầu tư phải thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí sau khi hoàn thành dự án. Nếu giá thực tế thấp hơn giá đã ký với người mua, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch. Ngược lại, nếu chi phí cao hơn, người mua cũng không phải trả thêm. Cơ chế này góp phần đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người dân.

Không dừng lại ở đó, Quảng Ninh còn mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội. Theo quy định mới, những người đã có nhà nhưng ở xa nơi làm việc (từ 30km trở lên) vẫn có thể được hỗ trợ mua hoặc thuê nhà ở xã hội nếu đáp ứng điều kiện. Chính sách này phù hợp với thực tế di chuyển của người lao động, giúp họ tiếp cận chỗ ở gần nơi làm việc hơn.

Song song với việc mở rộng đối tượng, tỉnh cũng chú trọng công khai, minh bạch trong quy trình xét duyệt, mua bán và cho thuê nhà ở xã hội. Các thông tin về giá bán, đối tượng, điều kiện đều được công bố rộng rãi, góp phần hạn chế tiêu cực và tăng niềm tin của người dân.

Một điểm đáng chú ý khác là sự tham gia ngày càng tích cực của doanh nghiệp. Nhiều dự án quy mô lớn đã và đang được triển khai với sự góp mặt của các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Việc kết hợp giữa nhà ở xã hội và một phần nhà ở thương mại trong cùng dự án giúp tăng hiệu quả tài chính, từ đó thu hút thêm nguồn lực xã hội.

Có thể thấy, phát triển nhà ở xã hội tại Quảng Ninh không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở, mà còn là chiến lược dài hạn gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Việc đảm bảo chỗ ở ổn định giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh thu hút lao động giữa các địa phương ngày càng gay gắt.

Bên cạnh đó, các khu nhà ở xã hội được quy hoạch đồng bộ với hạ tầng và tiện ích sẽ góp phần hình thành những cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển đô thị.

Ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ: Phát triển nhà ở xã hội là chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chủ trương này, tỉnh Quảng Ninh xác định việc phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng, động lực phát triển nhanh và bền vững trong các giai đoạn.

"Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát đánh giá quỹ đất trên địa bàn để tiếp tục thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách tạo môi trường thông thoáng nhất cho các doanh nghiệp đầu tư, người dân tiếp cận dễ dàng, đáp ứng nhu cầu thực tế" - ông Diện khẳng định.