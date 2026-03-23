Điều chỉnh phân luồng làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

(TBTCO) - Từ ngày 23/3, hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái được điều chỉnh theo phương án phân luồng mới giữa khu vực cầu Bắc Luân I và cầu Bắc Luân II, thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Theo thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, tại cầu Bắc Luân I, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh sẽ chỉ áp dụng cho một số nhóm đối tượng nhất định. Cụ thể gồm cư dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc sử dụng giấy thông hành vùng biên; công dân Trung Quốc mang giấy phép nhập cảnh nhiều lần thời hạn 1 năm; công dân Hồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) có nhu cầu cấp giấy tờ nhập cảnh Trung Quốc ngay tại cửa khẩu; cùng với khách du lịch quốc tế thực hiện thủ tục xin thị thực tại chỗ.

Trong khi đó, khu vực cầu Bắc Luân II sẽ đảm nhận thủ tục thông quan cho công dân sử dụng mọi loại giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ theo quy định hiện hành. Điều này đồng nghĩa từ ngày 23/3, phần lớn du khách và các đoàn khách khi làm thủ tục qua cửa khẩu sẽ được hướng dẫn sang cầu Bắc Luân II.

Lực lượng Biên phòng làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách. Ảnh CTV

Hiện thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng vẫn được duy trì hằng ngày từ 7h đến 20h theo giờ Hà Nội, tương ứng 8h đến 21h theo giờ Bắc Kinh. Khung thời gian ổn định này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho giao thương, du lịch cũng như nhu cầu đi lại của người dân khu vực biên giới hai nước.

Để đáp ứng lượng người xuất nhập cảnh ngày càng tăng, lực lượng chức năng tại khu vực cầu Bắc Luân II đã tăng cường trang thiết bị, bố trí thêm nhân sự ở các chốt kiểm soát nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và giảm áp lực ùn tắc. Song song với đó, công tác tổ chức giao thông, điều tiết phương tiện trong khu vực cửa khẩu cũng được siết chặt để bảo đảm lưu thông thông suốt.

Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các đơn vị liên quan, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, chủ động bố trí đầy đủ xe điện trung chuyển hành khách. Cùng với đó, các hạng mục phục vụ như nhà chờ, khu ăn uống, bến bãi và các công trình phụ trợ cần sớm được hoàn thiện để nâng cao chất lượng phục vụ du khách và hoạt động của doanh nghiệp.

Theo cơ quan chức năng, việc điều chỉnh phân luồng lần này nhằm bảo đảm hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu diễn ra ổn định trong thời gian phía Đông Hưng triển khai dự án xây dựng cửa khẩu thông minh tại khu vực cầu Bắc Luân I.

Trước đó, từ ngày 11/2/2026, hai bên đã khởi động dự án cửa khẩu thông minh với định hướng ứng dụng hàng loạt công nghệ hiện đại như nhận diện sinh trắc học, cổng kiểm soát tự động và vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện tự hành trên nền tảng 5G. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực thông quan, từng bước hướng tới mô hình cửa khẩu số vận hành liên tục 24/7 trong tương lai./.