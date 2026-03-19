Ngày 12/4 dự kiến khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh

(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, dự kiến diễn ra vào ngày 12/4/2026.

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành, buổi lễ sẽ được tổ chức theo hướng trang trọng, an toàn, hiệu quả nhưng vẫn tiết kiệm, đồng thời tận dụng tối đa cơ sở vật chất và nguồn lực sẵn có. Địa điểm được lựa chọn là khu vực xây dựng ga Hạ Long Xanh, thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng. Nhà đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed sẽ phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương để triển khai công tác chuẩn bị.

Không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa khởi đầu cho dự án hạ tầng lớn, lễ khởi công còn được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy liên kết vùng giữa Hà Nội và Quảng Ninh. Đây cũng được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bản đồ hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến.

Bên cạnh ý nghĩa về hạ tầng, sự kiện còn gắn với hoạt động chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thông qua đó, Quảng Ninh mong muốn lan tỏa khí thế thi đua trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương, thành tựu kinh tế - xã hội cũng như tiềm năng thu hút đầu tư.

Về quy mô, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được thiết kế là đường đôi, khổ tiêu chuẩn 1.435mm, sử dụng điện khí hóa, với chiều dài khoảng 120km. Tuyến bắt đầu từ ga Cổ Loa tại Hà Nội và kết thúc tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu, Quảng Ninh. Tốc độ thiết kế tối đa của tuyến đạt 350km/h./.