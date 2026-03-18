Quảng Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm 7 dự án tồn đọng trong quý I/2026

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm 7 dự án tồn đọng, kéo dài trong quý I/2026, đảm bảo tránh thất thoát, lãng phí đất đai và tài sản công.

Tính đến trước ngày 22/8/2025, tỉnh Quảng Ninh có tổng cộng 10 dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 5106/UBND-XDMT ngày 31/12/2025, các đơn vị phải hoàn thành xử lý toàn bộ 10 dự án trong quý I/2026. Đến nay, tỉnh đã xử lý xong 3 dự án, còn lại 7 dự án đã có hướng giải quyết cụ thể và được yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm đúng tiến độ.

Đối với Dự án Nhóm nhà ở tại khu 4B, phường Quang Hanh, lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ và gửi trước ngày 25/3/2026 để đồng thời thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, phòng cháy chữa cháy và đánh giá tác động môi trường. Các thủ tục này phải được giải quyết trong tháng 3/2026. Tỉnh cũng yêu cầu gắn tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật như kè, giao thông, điện, nước, trạm xử lý nước thải với việc triển khai các công trình công cộng trên quỹ đất dự án như trường học, chợ và quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Khu vực hai dự án Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh B giai đoạn I và II. Ảnh T.D

Với Dự án Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm tại phường Hồng Gai do Công ty CP Đầu tư và Khách sạn MyWay Hạ Long làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh được giao chủ trì rà soát toàn bộ tồn tại của dự án. Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục chậm phối hợp, chây ỳ trong hoàn thiện hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ xem xét chuyển hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật liên quan đến hành vi gây lãng phí. Báo cáo phải hoàn thành trước ngày 20/3/2026. Cùng với đó, địa phương phải xử lý dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ tái định cư trong tháng 3/2026; phần tài sản công tại tầng 2, 3, 4 đã bàn giao cho Sở Nội vụ cũng phải được đưa vào sử dụng trong tháng 4/2026 để tránh lãng phí.

Đối với Dự án Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ thuộc Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại Quảng Ninh theo hình thức hợp đồng BT với Tập đoàn Vingroup, Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính được giao tiếp tục rà soát lại giá đất của dự án đối ứng dùng để thanh toán, bảo đảm không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Tại Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc cảng Cái Rồng, Vân Đồn, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thiện phương án giá đất để trình thẩm định chậm nhất ngày 30/3/2026, sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 5/4/2026. Song song với đó, chính quyền địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ngay trong tháng 3/2026.

Đối với hai dự án Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh B giai đoạn I và II, Sở Tài chính được giao rà soát các khoản phải thu hồi theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/3/2026 để hoàn thiện báo cáo gửi cơ quan trung ương. Về hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư phải hoàn thành và bàn giao các hạng mục cho địa phương trong quý I/2026; riêng trạm xử lý nước thải phải xong trong tháng 4/2026. Nếu không thực hiện đúng cam kết, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Riêng Dự án Khu đô thị - du lịch dịch vụ Bái Tử Long 1, phường Cẩm Phả, UBND phường được yêu cầu quản lý chặt quỹ đất 20% dành cho phát triển nhà ở xã hội, đồng thời đôn đốc hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ngay trong tháng 3/2026.

Có thể thấy, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, đồng thời siết trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nhằm tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai và tài sản công./.