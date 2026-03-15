Quảng Ninh rộn ràng ngày bầu cử, cử tri toàn tỉnh nô nức thực hiện quyền công dân

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hàng triệu người dân Quảng Ninh hòa chung không khí sôi nổi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo các quy định

Từ khu vực trung tâm đô thị đến vùng cao, biên giới, các điểm bỏ phiếu của tỉnh Quảng Ninh đều diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Hạ Long, lễ khai mạc được tổ chức vào 7 giờ sáng theo đúng quy định. Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, đã trực tiếp dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu cùng cử tri địa phương. Sau phần nghi thức, tổ bầu cử phổ biến nội quy, hướng dẫn cách ghi phiếu và thông tin cần thiết để cử tri thực hiện quyền bầu cử đầy đủ, đúng luật.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu phường Hạ Long. Ảnh: T.T

Tại đây, cùng với hơn 1.500 cử tri của khu Hồng Hà 3, ông Quản Minh Cường đã bỏ lá phiếu của mình trong không khí nghiêm túc, trật tự. Sau khi hoàn thành việc bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm bỏ phiếu, đồng thời bày tỏ kỳ vọng mỗi lá phiếu của cử tri sẽ góp phần lựa chọn được những người thật sự xứng đáng, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng thực hiện bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: T.T

Cùng thời điểm, tại khu vực bỏ phiếu số 8 thuộc Nhà văn hóa khu 9A, phường Bãi Cháy, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, cũng tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình. Không khí tại điểm bầu cử từ sáng sớm đã rất khẩn trương nhưng vẫn trang trọng. Đông đảo cử tri có mặt sớm để theo dõi các nghi thức và chuẩn bị bỏ phiếu.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh, công tác chuẩn bị tại các địa phương được triển khai chủ động, bài bản và trách nhiệm. Việc tổ chức chu đáo không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi bầu mà còn góp phần củng cố niềm tin của cử tri đối với bộ máy chính quyền. Ông cũng đề nghị các tổ bầu cử tiếp tục duy trì tốt các điều kiện phục vụ trong suốt ngày bầu cử, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 19 (phường Hạ Long). Ảnh: T.T

Tại khu vực bỏ phiếu số 19 ở phường Hạ Long, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, đã tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu cùng cử tri. Khu vực này có hơn 2.500 cử tri tham gia bầu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Bà Trịnh Thị Minh Thanh ghi nhận không khí hồ hởi, nghiêm túc của cử tri, đồng thời yêu cầu các tổ bầu cử tiếp tục hỗ trợ tối đa cho người dân, nhất là người cao tuổi, người sức khỏe yếu hoặc không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, thông qua việc bố trí hòm phiếu phụ theo đúng quy định.

Thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm công dân

Không chỉ ở các khu vực trung tâm, ngày bầu cử tại vùng cao, biên giới của Quảng Ninh cũng diễn ra rất sôi nổi. Tại xã Hoành Mô và huyện Bình Liêu, từ sáng sớm, người dân các thôn, bản đã nô nức đến điểm bỏ phiếu.

Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thông suốt, Quảng Ninh đã vận hành Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh. Trung tâm duy trì kết nối với 54 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu, đồng thời cập nhật số liệu định kỳ 2 giờ một lần trong suốt ngày bầu cử. Sở Nội vụ được giao thường trực 24/24 giờ từ chiều 14/3 đến khi hoàn thành việc kiểm phiếu trên toàn tỉnh nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý và tổng hợp thông tin.

Ở xã Hoành Mô, các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị khang trang, rực rỡ cờ hoa, tạo nên không khí ngày hội rõ nét. Nhiều cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số mặc trang phục truyền thống đi bỏ phiếu, làm nổi bật sắc màu văn hóa nơi vùng biên trong ngày trọng đại.

Tại một số điểm bỏ phiếu ở Bình Liêu, những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử cùng các cử tri cao tuổi đã vinh dự bỏ những lá phiếu đầu tiên. Nhiều người cho biết đã tìm hiểu kỹ danh sách và tiểu sử ứng cử viên trước khi lựa chọn, với mong muốn chọn ra những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện xứng đáng cho nhân dân.

Ông Cao Tường Huy, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn thực hiện bỏ phiếu bầu cử. Ảnh T.D

Ở Đặc khu Vân Đồn, không khí bầu cử cũng diễn ra nền nếp, nghiêm túc nhưng đầy phấn khởi. Tại các điểm bầu cử, người dân chủ động đến sớm để dự lễ khai mạc, theo dõi danh sách ứng cử viên và thực hiện quyền công dân. Nhờ công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng qua loa truyền thanh, họp thôn, xe lưu động và các nền tảng mạng xã hội, cử tri đã nắm khá rõ thông tin liên quan đến cuộc bầu cử, từ đó tham gia bỏ phiếu thuận lợi, đúng quy định.

Cử tri nô nức đi bầu cử. Ảnh CTV

Một điểm mới trong kỳ bầu cử lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác để lập danh sách cử tri, trong khi ứng dụng định danh điện tử VNeID được sử dụng để hỗ trợ rà soát, đối chiếu thông tin. Các phần mềm quản lý bầu cử cũng góp phần giúp việc tổng hợp dữ liệu từ cơ sở lên cấp tỉnh, trung ương trở nên nhanh hơn, chính xác hơn và minh bạch hơn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ cử tri đi bầu cử. Ảnh CTV

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp, ngành và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri, ngày bầu cử tại Quảng Ninh đang diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm hôm nay không chỉ thể hiện quyền làm chủ của người dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và địa phương.

Cử tri đi bầu cử tại xã Lương Minh, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh CTV