Quảng Ninh dự kiến thu hơn 15.600 tỷ đồng từ du lịch trong quý I/2026

(TBTCO) - Bước vào năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu khi đón hơn 6,2 triệu lượt khách trong quý I, doanh thu vượt 15.687 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức bật mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng tích cực của ngành du lịch Quảng Ninh.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Quảng Ninh ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực với tổng doanh thu ước đạt hơn 15.687 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 105% kế hoạch quý I và tăng 119% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách du lịch đến địa phương đạt trên 6,2 triệu lượt, vượt 5% kế hoạch đề ra và tăng 110% so với quý I/2025.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, những bất ổn tại khu vực Trung Đông đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của tỉnh, song mức độ tác động chưa quá lớn và chủ yếu mang tính gián tiếp. Một số tour đặt trước bị hủy, chi phí đầu vào tăng và áp lực vận hành lớn hơn là những khó khăn chính mà doanh nghiệp đang gặp phải. Dù vậy, toàn ngành vẫn cơ bản đảm bảo tiến độ tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra.

Du lịch Quảng Ninh ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực trong 3 tháng đầu năm 2026. Ảnh T.D

Tại cuộc họp định hướng phát triển du lịch năm 2026, các doanh nghiệp trong ngành đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm mở rộng thị trường và nâng cao sức hút điểm đến. Trong đó có các nội dung đáng chú ý như tăng cường thu hút khách quốc tế, hợp tác với các hãng lữ hành lớn, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh, phát triển sản phẩm du lịch bốn mùa, khai thác hiệu quả hơn thị trường Trung Quốc, đầu tư thêm các bãi tắm và dịch vụ đi kèm, tổ chức chương trình nhạc nước, mở trung tâm triển lãm nghệ thuật đa giác quan, kết nối tuyến đường thủy Quảng Ninh - Hải Phòng...

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động, địa phương sẽ kiên định chủ trương ổn định giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá các sản phẩm và dịch vụ du lịch.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu các giải pháp thúc đẩy mạnh thị trường khách nội địa; tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh, xây dựng chiến lược truyền thông bài bản và quy mô hơn, kể cả với đối tác quốc tế. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức từ 2 đến 3 hội chợ xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, đồng thời làm việc với các doanh nghiệp lữ hành và tập đoàn lớn nhằm mở rộng nguồn khách đến địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan sớm báo cáo phương án tổ chức các chương trình du lịch dành cho khách sử dụng giấy thông hành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông qua cửa khẩu. Về lâu dài, Quảng Ninh sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như bãi tắm, đồ lưu niệm trên vịnh, chợ đêm, phố đêm… nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao hiệu quả kinh tế từ du lịch./.