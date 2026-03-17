Quảng Ninh khơi thông nguồn vốn, tiếp sức doanh nghiệp bứt phá

Trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khơi thông dòng vốn, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Dòng vốn được điều hướng vào sản xuất, kinh doanh

Trong 2 tháng đầu năm, hoạt động tín dụng trên địa bàn Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Ngân hàng Nhà nước khu vực VI cùng các tổ chức tín dụng đã triển khai nhiều giải pháp điều hành tiền tệ theo hướng linh hoạt, mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng, ưu tiên vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các ngành được xác định là động lực tăng trưởng của tỉnh.

Tính đến ngày 28/2, tổng vốn huy động tại địa phương đạt 254.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025; dư nợ tín dụng đạt 232.000 tỷ đồng, tăng 14,3%. Đáng chú ý, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chiếm tới 75% tổng dư nợ. Điều này cho thấy dòng vốn đang được điều hướng khá rõ vào khu vực tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế, qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh.

Không chỉ tập trung vào tăng trưởng tín dụng, Quảng Ninh còn đẩy mạnh hiện đại hóa dịch vụ ngân hàng. Toàn tỉnh hiện có khoảng 2,7 triệu tài khoản đang hoạt động; tỷ lệ chi trả an sinh xã hội qua tài khoản đạt 97,36%; 78,9% thủ tục hành chính do cơ quan công an thực hiện đã được thanh toán không dùng tiền mặt. Việc phát triển thanh toán số không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí giao dịch, tăng tính minh bạch và thích ứng nhanh hơn với môi trường kinh doanh số.

Tại buổi làm việc với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu tăng trưởng trên 13% trong năm 2026, đồng thời ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực then chốt như dịch vụ, du lịch, ngành than, kinh tế biển, khoa học công nghệ và các dự án hạ tầng chiến lược. Cùng với đó là nghiên cứu phương án giảm lãi suất cho vay, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động tín dụng để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, dễ tiếp cận vốn hơn.

Tuy nhiên, mở rộng vốn không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý. Tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, tăng cường thanh tra, giám sát nợ xấu, kiểm tra toàn bộ quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, đồng thời phối hợp ngăn chặn tín dụng đen và các hành vi lợi dụng hệ thống tài chính - ngân hàng để vi phạm pháp luật. Đây được xem là giải pháp cần thiết để xây dựng thị trường tín dụng lành mạnh, bền vững, tạo nền tảng ổn định cho doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Đồng hành cùng doanh nghiệp từ khởi sự đến mở rộng sản xuất

Song song với khơi thông dòng vốn, Quảng Ninh đang tập trung phát triển cộng đồng doanh nghiệp cả về số lượng lẫn chất lượng. Theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp; kiểm soát tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động không vượt quá 20% so với số doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại trong năm. Đáng chú ý, ít nhất 10% số doanh nghiệp thành lập mới sẽ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Đây là hướng đi quan trọng bởi Quảng Ninh hiện có hàng chục nghìn hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nhưng phần lớn vẫn ở quy mô nhỏ, mô hình truyền thống, chưa khai thác hết tiềm năng. Việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp không chỉ giúp nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường mà còn tạo điều kiện tiếp cận vốn, chính sách hỗ trợ và các cơ hội phát triển bài bản hơn.

Để thúc đẩy quá trình này, tỉnh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ trực tiếp. Cơ quan thuế rà soát, phân loại các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên hoặc sử dụng từ 10 lao động thường xuyên để xây dựng danh sách tiềm năng chuyển đổi. Sở Tài chính cùng chính quyền các địa phương tổ chức hội nghị tư vấn tại cơ sở, giải đáp vướng mắc, hướng dẫn thủ tục nhằm giúp các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi mô hình.

Không chỉ hỗ trợ thành lập mới, tỉnh còn chú trọng đồng hành với doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Sở Công thương hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch uy tín; Ban Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tăng cường kết nối đối tác, cải thiện môi trường đầu tư; ngành ngân hàng tổ chức đối thoại để tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng.

Một điểm đáng chú ý khác là chính sách hạn chế thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong 2 năm đầu hoạt động, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Cùng với đó, mỗi địa phương phải công bố tối thiểu 5 quỹ đất sạch, sẵn sàng cho thuê để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Những giải pháp này góp phần giảm áp lực thủ tục, tạo thêm không gian phát triển cho doanh nghiệp mới.

Với việc đồng thời tháo gỡ các nút thắt về vốn, thủ tục và điều kiện đầu tư, Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm rõ nét trong việc nuôi dưỡng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững. Khi dòng vốn được khơi thông đúng hướng, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện và khu vực tư nhân được tiếp sức kịp thời, địa phương này có thêm cơ sở để duy trì đà tăng trưởng và khẳng định vị thế là một cực phát triển năng động của miền Bắc./.